Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Tras intensas lluvias y acumulación de agua, un vehículo despistó y terminó volcado en Ruta 3

Publicidad

Azul

Tras intensas lluvias y acumulación de agua, un vehículo despistó y terminó volcado en Ruta 3

Publicidad
Escuchar · 1 min

0
Compartir
Publicidad

Un vehículo protagonizó un despiste en el kilómetro 352 de la Ruta Nacional 3, en la zona de Manantiales, en medio de las complicaciones generadas por las intensas lluvias que afectaron al sector.

Como consecuencia del incidente, el rodado terminó volcado sobre uno de sus laterales a varios metros de la calzada, en una zona de pastizales, tal como se observa en la imagen.

Publicidad

Según se informó, en el área cayeron alrededor de 125 milímetros de lluvia, lo que dejó una importante acumulación de agua tanto sobre la ruta como en las banquinas. Durante la mañana, persistía una película de agua sobre la cinta asfáltica y desagües completamente colapsados. En ese contexto, no se descarta que el despiste se haya producido por las condiciones resbaladizas de la calzada, que reducen la adherencia y aumentan el riesgo de perder el control del vehículo.

Te puede interesar:

Con participación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el CPR, se realizan controles preventivos en rutas

Publicidad

Publicidad

¿Te gustó esta nota?

Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero.

Publicidad
Publicidad
Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.

📰 Seguir canal de noticias