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Tras intensas lluvias y acumulación de agua, un vehículo despistó y terminó volcado en Ruta 3
Un vehículo protagonizó un despiste en el kilómetro 352 de la Ruta Nacional 3, en la zona de Manantiales, en medio de las complicaciones generadas por las intensas lluvias que afectaron al sector.
Como consecuencia del incidente, el rodado terminó volcado sobre uno de sus laterales a varios metros de la calzada, en una zona de pastizales, tal como se observa en la imagen.
Según se informó, en el área cayeron alrededor de 125 milímetros de lluvia, lo que dejó una importante acumulación de agua tanto sobre la ruta como en las banquinas. Durante la mañana, persistía una película de agua sobre la cinta asfáltica y desagües completamente colapsados. En ese contexto, no se descarta que el despiste se haya producido por las condiciones resbaladizas de la calzada, que reducen la adherencia y aumentan el riesgo de perder el control del vehículo.
Con participación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el CPR, se realizan controles preventivos en rutas
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