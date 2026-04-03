Las Flores
Trabajo ejemplar de los profesionales del hospital tras la tragedia en Ruta 3: ambas sobrevivientes ya fueron trasladadas
En el marco del trágico accidente ocurrido este miércoles sobre la Ruta Nacional N° 3, en jurisdicción de Las Flores, continúan conociéndose detalles sobre la atención de las dos sobrevivientes.
Nuestro medio dialogó con el director del Hospital General de Las Flores, el doctor Pedro Fernández, quien brindó precisiones sobre la evolución de las pacientes y puso en valor el enorme trabajo realizado por todo el equipo de salud del nosocomio.
Se destacó el rápido accionar, la coordinación y el compromiso del personal médico, de enfermería y auxiliares, quienes respondieron de manera ejemplar ante una situación de extrema gravedad, logrando estabilizar a las pacientes y organizar su atención de forma eficiente.
En cuanto al estado de salud, una de las jóvenes que se encontraba internada en sala de cirugía, fue derivada este jueves a un centro de mayor complejidad en el partido de La Matanza. Estos traslados se realizaron en el marco de un trabajo articulado con la Secretaría de salud local, el Ministerio de Salud bonaerense y la red sanitaria provincial, con intervención también del secretario de Salud de La Matanza, el doctor Alejandro Collia.
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Por su parte, la otra paciente —Ludmila Benítez— permanecia en terapia intensiva y en estado crítico pudo ser estabilizada y en el día de hoy viernes fue trasladada en ambulancia al Hospital Balestrini. Desde la institución remarcaron que la respuesta ante esta emergencia refleja el alto nivel humano y profesional con el que cuenta el hospital de Las Flores, destacando el trabajo en equipo y la articulación con otros niveles del sistema de salud. En medio del dolor por lo ocurrido, el desempeño del personal sanitario local se convierte en un verdadero orgullo para la comunidad.
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