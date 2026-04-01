Ya está disponible el cronograma oficial de farmacias de turno para abril en Las Flores

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La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Las Flores difundió el cronograma oficial de farmacias de turno para todo el mes de abril de 2026. Como es habitual, el servicio se organiza de manera rotativa para garantizar la atención durante las 24 horas.

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Los turnos comienzan a las 8:30 del día indicado y se extienden por 24 horas. A continuación, el detalle completo día por día:

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Miércoles 1: Argentina

Argentina Jueves 2: Soraluce

Soraluce Viernes 3: Paculnis

Paculnis Sábado 4: Pasteur

Pasteur Domingo 5: San Martín

San Martín Lunes 6: Nieto

Nieto Martes 7: Argentina

Argentina Miércoles 8: Giraldi

Giraldi Jueves 9: Di Bernardi

Di Bernardi Viernes 10: Manzotti

Manzotti Sábado 11: Argentina

Argentina Domingo 12: Soraluce

Soraluce Lunes 13: Paculnis

Paculnis Martes 14: Pasteur

Pasteur Miércoles 15: San Martín

San Martín Jueves 16: Nieto

Nieto Viernes 17: Mafren

Mafren Sábado 18: Giraldi

Giraldi Domingo 19: Di Bernardi

Di Bernardi Lunes 20: Manzotti

Manzotti Martes 21: Argentina

Argentina Miércoles 22: Soraluce

Soraluce Jueves 23: Paculnis

Paculnis Viernes 24: Pasteur

Pasteur Sábado 25: San Martín

San Martín Domingo 26: Nieto

Nieto Lunes 27: Mafren

Mafren Martes 28: Giraldi

Giraldi Miércoles 29: Di Bernardi

Di Bernardi Jueves 30: Manzotti

Manzotti

Desde el área de Salud recordaron a la comunidad la importancia de consultar el cronograma antes de acudir, especialmente en horarios nocturnos o de urgencia. Este sistema de turnos garantiza la disponibilidad permanente del servicio farmacéutico en la ciudad, asegurando el acceso a medicamentos esenciales para todos los vecinos.

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