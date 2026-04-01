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Ya está disponible el cronograma oficial de farmacias de turno para abril en Las Flores

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Ya está disponible el cronograma oficial de farmacias de turno para abril en Las Flores

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La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Las Flores difundió el cronograma oficial de farmacias de turno para todo el mes de abril de 2026. Como es habitual, el servicio se organiza de manera rotativa para garantizar la atención durante las 24 horas.

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Los turnos comienzan a las 8:30 del día indicado y se extienden por 24 horas. A continuación, el detalle completo día por día:

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  • Miércoles 1: Argentina
  • Jueves 2: Soraluce
  • Viernes 3: Paculnis
  • Sábado 4: Pasteur
  • Domingo 5: San Martín
  • Lunes 6: Nieto
  • Martes 7: Argentina
  • Miércoles 8: Giraldi
  • Jueves 9: Di Bernardi
  • Viernes 10: Manzotti
  • Sábado 11: Argentina
  • Domingo 12: Soraluce
  • Lunes 13: Paculnis
  • Martes 14: Pasteur
  • Miércoles 15: San Martín
  • Jueves 16: Nieto
  • Viernes 17: Mafren
  • Sábado 18: Giraldi
  • Domingo 19: Di Bernardi
  • Lunes 20: Manzotti
  • Martes 21: Argentina
  • Miércoles 22: Soraluce
  • Jueves 23: Paculnis
  • Viernes 24: Pasteur
  • Sábado 25: San Martín
  • Domingo 26: Nieto
  • Lunes 27: Mafren
  • Martes 28: Giraldi
  • Miércoles 29: Di Bernardi
  • Jueves 30: Manzotti

Desde el área de Salud recordaron a la comunidad la importancia de consultar el cronograma antes de acudir, especialmente en horarios nocturnos o de urgencia. Este sistema de turnos garantiza la disponibilidad permanente del servicio farmacéutico en la ciudad, asegurando el acceso a medicamentos esenciales para todos los vecinos.

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