Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Se dieron a conocer las farmacias de turno para marzo en Las Flores

Las Flores

Se dieron a conocer las farmacias de turno para marzo en Las Flores

Foto del avatar

Publicado

hace 20 minutos

-

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

0
Compartir

La Secretaría de Salud Pública informó el cronograma oficial de farmacias de turno correspondiente al mes de marzo de 2026 en la ciudad de Las Flores.

Como es habitual, los turnos comienzan a las 8:30 horas del día indicado y se extienden durante 24 horas, garantizando la atención ante urgencias fuera del horario habitual.

Cronograma de marzo

Domingo 1: Manzotti
Lunes 2: Giraldi
Martes 3: Soraluc e
Miércoles 4: Paculnis
Jueves 5: Mafren
Viernes 6: San Martín
Sábado 7: Nieto

Te puede interesar:

Ya está disponible el cronograma de farmacias de turno de febrero

Domingo 8: Giraldi
Lunes 9: Di Bernardi
Martes 10: Giraldi
Miércoles 11: Manzotti
Jueves 12: Argentina
Viernes 13: Di Bernardi
Sábado 14: Mafren

Domingo 15: Pasteur
Lunes 16: San Martín
Martes 17: Nieto
Miércoles 18: Mafren
Jueves 19: Giraldi
Viernes 20: Soraluc e
Sábado 21: Manzotti

Domingo 22: Argentina
Lunes 23: Giraldi
Martes 24: Paculnis
Miércoles 25: Pasteur
Jueves 26: San Martín
Viernes 27: Nieto
Sábado 28: Paculnis

Domingo 29: Giraldi
Lunes 30: Di Bernardi
Martes 31: Manzotti

Desde el área de Salud recuerdan a la comunidad verificar el día correspondiente antes de concurrir y, de ser posible, comunicarse telefónicamente con la farmacia de turno.

El sistema de guardias farmacéuticas permite asegurar el acceso a medicamentos durante las 24 horas, brindando un servicio esencial para toda la comunidad florense.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.