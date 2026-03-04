Las Flores
Se dieron a conocer las farmacias de turno para marzo en Las Flores
La Secretaría de Salud Pública informó el cronograma oficial de farmacias de turno correspondiente al mes de marzo de 2026 en la ciudad de Las Flores.
Como es habitual, los turnos comienzan a las 8:30 horas del día indicado y se extienden durante 24 horas, garantizando la atención ante urgencias fuera del horario habitual.
Cronograma de marzo
Domingo 1: Manzotti
Lunes 2: Giraldi
Martes 3: Soraluc e
Miércoles 4: Paculnis
Jueves 5: Mafren
Viernes 6: San Martín
Sábado 7: Nieto
Ya está disponible el cronograma de farmacias de turno de febrero
Domingo 8: Giraldi
Lunes 9: Di Bernardi
Martes 10: Giraldi
Miércoles 11: Manzotti
Jueves 12: Argentina
Viernes 13: Di Bernardi
Sábado 14: Mafren
Domingo 15: Pasteur
Lunes 16: San Martín
Martes 17: Nieto
Miércoles 18: Mafren
Jueves 19: Giraldi
Viernes 20: Soraluc e
Sábado 21: Manzotti
Domingo 22: Argentina
Lunes 23: Giraldi
Martes 24: Paculnis
Miércoles 25: Pasteur
Jueves 26: San Martín
Viernes 27: Nieto
Sábado 28: Paculnis
Domingo 29: Giraldi
Lunes 30: Di Bernardi
Martes 31: Manzotti
Desde el área de Salud recuerdan a la comunidad verificar el día correspondiente antes de concurrir y, de ser posible, comunicarse telefónicamente con la farmacia de turno.
El sistema de guardias farmacéuticas permite asegurar el acceso a medicamentos durante las 24 horas, brindando un servicio esencial para toda la comunidad florense.
“Cine en la Plaza Sol”: función especial con “Valiente” por el Día Internacional de la Mujer
Subieron los combustibles en Las Flores y se actualizaron los precios en surtidor este martes
Importante actuación de representantes locales en el Campus Juvenil y el Nacional de atletismo adaptado
Se dieron a conocer las farmacias de turno para marzo en Las Flores
La vacunación antigripal comienza el 9 de marzo en toda la provincia de Buenos Aires
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras