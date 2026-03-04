Se dieron a conocer las farmacias de turno para marzo en Las Flores

La Secretaría de Salud Pública informó el cronograma oficial de farmacias de turno correspondiente al mes de marzo de 2026 en la ciudad de Las Flores.

Como es habitual, los turnos comienzan a las 8:30 horas del día indicado y se extienden durante 24 horas, garantizando la atención ante urgencias fuera del horario habitual.

Cronograma de marzo

Domingo 1: Manzotti

Lunes 2: Giraldi

Martes 3: Soraluc e

Miércoles 4: Paculnis

Jueves 5: Mafren

Viernes 6: San Martín

Sábado 7: Nieto

Domingo 8: Giraldi

Lunes 9: Di Bernardi

Martes 10: Giraldi

Miércoles 11: Manzotti

Jueves 12: Argentina

Viernes 13: Di Bernardi

Sábado 14: Mafren

Domingo 15: Pasteur

Lunes 16: San Martín

Martes 17: Nieto

Miércoles 18: Mafren

Jueves 19: Giraldi

Viernes 20: Soraluc e

Sábado 21: Manzotti

Domingo 22: Argentina

Lunes 23: Giraldi

Martes 24: Paculnis

Miércoles 25: Pasteur

Jueves 26: San Martín

Viernes 27: Nieto

Sábado 28: Paculnis

Domingo 29: Giraldi

Lunes 30: Di Bernardi

Martes 31: Manzotti

Desde el área de Salud recuerdan a la comunidad verificar el día correspondiente antes de concurrir y, de ser posible, comunicarse telefónicamente con la farmacia de turno.

El sistema de guardias farmacéuticas permite asegurar el acceso a medicamentos durante las 24 horas, brindando un servicio esencial para toda la comunidad florense.