Ya está disponible el cronograma de farmacias de turno de febrero

La Secretaría de Salud de Las Flores informó el cronograma de farmacias de turno para todo el mes de febrero, garantizando la atención farmacéutica fuera del horario habitual.

Se recuerda que cada turno comienza a las 8:30 de la mañana del día indicado y se extiende por 24 horas.

Farmacias de turno — Febrero

LUNES 2: Paculnis

MARTES 3: Nieto

Nieto MIÉRCOLES 4: San Martín

San Martín JUEVES 5: Pasteur

Pasteur VIERNES 6: Mafren

Mafren SÁBADO 7: Giraldi

Giraldi DOMINGO 8: Di Bernardi

Di Bernardi LUNES 9: Manzotti

Manzotti MARTES 10: Mafren

Mafren MIÉRCOLES 11: Soraluce

Soraluce JUEVES 12: Paculnis

Paculnis VIERNES 13: Pasteur

Pasteur SÁBADO 14: San Martín

San Martín DOMINGO 15: Nieto

Nieto LUNES 16: Mafren

Mafren MARTES 17: Giraldi

Giraldi MIÉRCOLES 18: Di Bernardi

Di Bernardi JUEVES 19: Manzotti

Manzotti VIERNES 20: Giraldi

Giraldi SÁBADO 21: Soraluce

Soraluce DOMINGO 22: Paculnis

Paculnis LUNES 23: Pasteur

Pasteur MARTES 24: San Martín

San Martín MIÉRCOLES 25: Nieto

Nieto JUEVES 26: Mafren

Mafren VIERNES 27: Giraldi

Giraldi SÁBADO 28: Di Bernardi

Desde el área de Salud recomiendan consultar siempre la farmacia en turno antes de dirigirse y utilizar el servicio de manera responsable para garantizar una mejor atención a toda la comunidad.