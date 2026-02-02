Connect with us
Noticias Las Flores

Ya está disponible el cronograma de farmacias de turno de febrero

Las Flores

Ya está disponible el cronograma de farmacias de turno de febrero

hace 1 hora

La Secretaría de Salud de Las Flores informó el cronograma de farmacias de turno para todo el mes de febrero, garantizando la atención farmacéutica fuera del horario habitual.

Se recuerda que cada turno comienza a las 8:30 de la mañana del día indicado y se extiende por 24 horas.

Farmacias de turno — Febrero

LUNES 2: Paculnis

  • MARTES 3: Nieto
  • MIÉRCOLES 4: San Martín
  • JUEVES 5: Pasteur
  • VIERNES 6: Mafren
  • SÁBADO 7: Giraldi
  • DOMINGO 8: Di Bernardi
  • LUNES 9: Manzotti
  • MARTES 10: Mafren
  • MIÉRCOLES 11: Soraluce
  • JUEVES 12: Paculnis
  • VIERNES 13: Pasteur
  • SÁBADO 14: San Martín
  • DOMINGO 15: Nieto
  • LUNES 16: Mafren
  • MARTES 17: Giraldi
  • MIÉRCOLES 18: Di Bernardi
  • JUEVES 19: Manzotti
  • VIERNES 20: Giraldi
  • SÁBADO 21: Soraluce
  • DOMINGO 22: Paculnis
  • LUNES 23: Pasteur
  • MARTES 24: San Martín
  • MIÉRCOLES 25: Nieto
  • JUEVES 26: Mafren
  • VIERNES 27: Giraldi
  • SÁBADO 28: Di Bernardi

Desde el área de Salud recomiendan consultar siempre la farmacia en turno antes de dirigirse y utilizar el servicio de manera responsable para garantizar una mejor atención a toda la comunidad.

