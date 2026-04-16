Promulgan ordenanzas clave para el desarrollo productivo, ambiental y de infraestructura en Las Flores

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Entre las normativas más relevantes se encuentra la Ordenanza N° 3686, promulgada por Decreto N° 318 el 5 de febrero de 2026, que establece la creación del Programa Promover Emprendedores. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la radicación y el crecimiento de nuevos emprendimientos en el Partido de Las Flores, abarcando tanto el sector productivo como los servicios orientados a la industria, en el marco del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial.

Por su parte, la Ordenanza N° 3687, promulgada por Decreto N° 578 el 12 de marzo de 2026, dispone la creación de un Registro de Contratistas de Obras bajo la modalidad Vecino-Empresa, una herramienta que busca ordenar y transparentar la ejecución de obras mediante la participación conjunta de vecinos y empresas.

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En materia ambiental, la Ordenanza N° 3688, promulgada por Decreto N° 597 el 17 de marzo de 2026, convalida el Convenio Marco y el Convenio Específico celebrados entre la Municipalidad de Las Flores y la empresa estatal CEAMSE. A través de este acuerdo, el municipio contará con el servicio de disposición final de residuos sólidos urbanos (RSU), fortaleciendo así la gestión ambiental local.

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Finalmente, la Ordenanza N° 3689, promulgada por Decreto N° 598 también el 17 de marzo de 2026, convalida la prórroga del convenio de prestación de equipos suscripto con la Dirección Provincial de Hidráulica, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense. Esta extensión, por un período de 180 días, permitirá dar continuidad a las tareas de la obra denominada “Limpieza y Mejoramiento de Cursos de Agua dentro del Partido – Etapa II”, fundamental para el mantenimiento y la prevención hídrica en el distrito.

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