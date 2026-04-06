Chascomús
Presentaron el nuevo plan director para los caminos rurales de la Provincia de Buenos Aires
En Chascomús se va a ser la prueba piloto de esta iniciativa que promete mejorar la gestión de los caminos rurales en toda la provincia de Buenos Aires.
El gobierno bonaerense presentó el Plan Director de Caminos Rurales, una iniciativa financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para mejorar la gestión de los 120 mil kilómetros de vialidad que tiene la provincia de Buenos Aires. Chascomús va a hacer la prueba piloto. Los detalles del proyecto.
El municipio gobernado por Javier Gastón tiene más de 700 kilómetros de caminos rurales, unos 715, aproximadamente, que son fundamentales para su actividad agropecuaria y turística. De ahí que Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, lo eligiera como “caso piloto” para el nuevo plan. La idea es que se vayan sumando más distritos paulatinamente.
La iniciativa comprende varias acciones, pero la principal es que se va a georreferenciar toda la red vial rural del municipio. “Esto implica no solo ubicar cada tramo, sino también realizar un diagnóstico detallado sobre el tipo de suelo y las características de cada camino“, explicó Rodríguez.
El municipio avanza con el plan de mejora en caminos rurales
El segundo eje del plan apunta a establecer recomendaciones claras de mantenimiento para cada tramo. Esto supone definir qué tipo de intervención necesita cada camino y con qué periodicidad. El ministro de Kicillof lo sintetizó hablando de “fijar criterios concretos para sostener la red vial en condiciones adecuadas”.
El tercer componente de la iniciativa consiste en un análisis hidrológico de la red para entender el comportamiento del agua en cada zona e intervenirlo adecuadamente. Este estudio podría terminar con la construcción de puentes, de vados de hormigón, u otro tipo de estructuras “pero siempre con respaldo técnico preciso”, resaltaron fuentes del gobierno bonaerense.
Otro de los aspectos centrales del plan es la definición de obras prioritarias. Las autoridades del Ministerio van a recorrer todo el territorio y promover instancias de participación “para acordar los criterios de priorización. “Es fundamental establecer criterios claros para definir por dónde empezar y cómo avanzar de manera progresiva”, afirmó Rodríguez durante la presentación que hizo el pasado fin de semana.
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