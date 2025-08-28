Gelené y el ministro Rodríguez supervisaron obras de canalización en la zona de El Tropezón

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El intendente Alberto Gelené destacó la visita del ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, con quien recorrió los trabajos de canalización en la zona de El Tropezón, destinados a mejorar el drenaje del agua tras las lluvias.

“Seguimos trabajando con el ministro Javier Rodríguez en la obra de canalización para que drene el agua después de la lluvia en la zona de El Tropezón. El sector agropecuario es clave en nuestra provincia y ciudad y tenemos que empeñarnos para mejorar sus condiciones”, expresó el jefe comunal.

La obra busca dar respuesta a una problemática histórica de productores y vecinos del área rural, brindando soluciones de infraestructura que favorezcan la producción y la transitabilidad en épocas de intensas precipitaciones.