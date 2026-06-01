Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Corte preventivo en el Camino a Estancia El Toro por obras en ejecución

Publicidad

Las Flores

Corte preventivo en el Camino a Estancia El Toro por obras en ejecución

La Municipalidad informó el cierre preventivo de un tramo de aproximadamente 4 kilómetros del Camino a Estancia El Toro debido a las obras que se encuentran en ejecución. La restricción regirá hasta nuevo aviso por razones de seguridad.
Publicidad
Escuchar · 1 min

0
Compartir
ObrasCaminosRurales
Publicidad

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Las Flores informó que permanecerá cerrado al tránsito, y hasta nuevo aviso, un tramo del Camino a Estancia El Toro debido a los trabajos que actualmente se desarrollan en el lugar.

Según se indicó oficialmente, el sector afectado abarca aproximadamente 4 kilómetros de extensión y la medida fue adoptada por razones de seguridad, con el objetivo de resguardar tanto a los trabajadores como a quienes habitualmente circulan por la zona.

Publicidad

Desde el área municipal solicitaron a los vecinos, productores y usuarios del camino respetar la señalización dispuesta y evitar el ingreso al tramo intervenido mientras continúen las tareas de construcción.

caminos_rurales_15-10Te puede interesar:

Presentaron el nuevo plan director para los caminos rurales de la Provincia de Buenos Aires

Publicidad

Asimismo, agradecieron la comprensión y colaboración de la comunidad ante esta medida preventiva, que se mantendrá vigente hasta que las condiciones permitan la reapertura segura del sector.

Publicidad

Publicidad

¿Te gustó esta nota?

Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero.

Publicidad
Publicidad
Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.

FM 92.7 · Urbana Las Flores EN VIVO
Urbana FM 92.7
Urbana FM 92.7 📍 Las Flores, Buenos Aires
Tocá play para escuchar en vivo
📲 App Android
📰 Seguir canal de noticias