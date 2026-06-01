Corte preventivo en el Camino a Estancia El Toro por obras en ejecución

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La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Las Flores informó que permanecerá cerrado al tránsito, y hasta nuevo aviso, un tramo del Camino a Estancia El Toro debido a los trabajos que actualmente se desarrollan en el lugar.

Según se indicó oficialmente, el sector afectado abarca aproximadamente 4 kilómetros de extensión y la medida fue adoptada por razones de seguridad, con el objetivo de resguardar tanto a los trabajadores como a quienes habitualmente circulan por la zona.

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Desde el área municipal solicitaron a los vecinos, productores y usuarios del camino respetar la señalización dispuesta y evitar el ingreso al tramo intervenido mientras continúen las tareas de construcción.

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Asimismo, agradecieron la comprensión y colaboración de la comunidad ante esta medida preventiva, que se mantendrá vigente hasta que las condiciones permitan la reapertura segura del sector.

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