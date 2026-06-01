Las Flores
Corte preventivo en el Camino a Estancia El Toro por obras en ejecución
La Municipalidad informó el cierre preventivo de un tramo de aproximadamente 4 kilómetros del Camino a Estancia El Toro debido a las obras que se encuentran en ejecución. La restricción regirá hasta nuevo aviso por razones de seguridad.
La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Las Flores informó que permanecerá cerrado al tránsito, y hasta nuevo aviso, un tramo del Camino a Estancia El Toro debido a los trabajos que actualmente se desarrollan en el lugar.
Según se indicó oficialmente, el sector afectado abarca aproximadamente 4 kilómetros de extensión y la medida fue adoptada por razones de seguridad, con el objetivo de resguardar tanto a los trabajadores como a quienes habitualmente circulan por la zona.
Desde el área municipal solicitaron a los vecinos, productores y usuarios del camino respetar la señalización dispuesta y evitar el ingreso al tramo intervenido mientras continúen las tareas de construcción.
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Asimismo, agradecieron la comprensión y colaboración de la comunidad ante esta medida preventiva, que se mantendrá vigente hasta que las condiciones permitan la reapertura segura del sector.
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