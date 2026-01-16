«Es una máquina de gran potencia y muy importante para el mantenimiento de los caminos rurales»

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Ayer a la mañana, tras la adquisición mediante Provincia Leasing, se sumó una nueva motoniveladora al equipamiento vial de la Municipalidad de Las Flores.

“Es una máquina de gran potencia y muy importante para lo que es el mantenimiento de los caminos rurales, fundamentalmente, que tanto se necesita luego de la inundación que hemos vivido en el 2025”, detalló el intendente Alberto Gelené en la presentación del equipo, donde estuvo acompañado por miembros del gabinete municipal y concejales.

En los próximos días, en marco de este nuevo acuerdo con Leasing, se recibirá una segunda motoniveladora que, junto a las cuatro adquiridas en los años anteriores, permite completar el objetivo de poder contar con una maquinaria de este nivel por año para el desarrollo de estos servicios