El municipio avanza con el plan de mejora en caminos rurales

En el marco de un plan integral de mantenimiento y optimización de la red vial rural, la Secretaría de Obras Públicas lleva adelante tareas de alteo y estabilización en la prolongación de Venancio Paz, conocida como el “camino a estancia El Toro”.

Estos trabajos responden a una planificación que busca revertir los inconvenientes generados por las intensas inundaciones del año anterior.

Es importante destacar que las condiciones climáticas extraordinarias afectaron la transitabilidad en diversos puntos de la provincia, impactando en caminos que contaban con mantenimiento pero que se vieron exigidos por el agua y el tránsito de la maquinaria agrícola.

Detalle técnico de la obra

La intervención actual se concentra en los primeros 3 a 4 kilómetros, el tramo más comprometido, donde se realiza un alteo con extracción lateral mediante retroexcavadora, elevando la cota del camino entre 30 y 50 centímetros.

Para optimizar los recursos, se realiza un proceso de preservación del material existente: primero se desplaza la piedra superficial para acopiar la tierra lateral y, una vez alcanzado el nuevo nivel de altura, se vuelve a estabilizar la superficie con el material pétreo.

Este procedimiento garantiza que el camino sea más resistente a futuras lluvias, evitando cortes por pasos de agua y brindando mayor seguridad para la salida de la cosecha y el movimiento de la actividad productiva local.

Una vez completado el movimiento de suelo en el camino a “El Toro”, se procederá al paso de la motoniveladora para la compactación y nivelación final, asegurando una calzada óptima para vecinos y productores de la zona.

Un plan de alcance general

Si bien los trabajos más intensos se realizan en este sector, el Municipio mantiene un despliegue constante en otros puntos del partido.

Bajo la misma lógica de recuperación y previsión, se han realizado tareas similares en el Camino hacia la Escuela 34 (zona de Pardo), Camino a la Andorra, caminos en la zona de Plaza Montero y en otros sectores.

Actualmente, el Municipio dispone de dos retroexcavadoras destinadas exclusivamente a la zona rural, una de las cuales finalizará próximamente sus tareas en Plaza Montero para sumarse a nuevos frentes de obra.