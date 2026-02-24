Las Flores
Las Flores transforma una de sus arterias clave: entra en su etapa final el ensanchamiento de la Av. Abel Guaresti / Av. San Martín
La obra de ensanchamiento de la Avenida Abel Guaresti / Avenida San Martín se encuentra en su etapa final y en los próximos días quedaría completamente habilitada para la circulación.
Los trabajos son ejecutados por la Municipalidad de Las Flores y forman parte del plan de mejoras en infraestructura vial que se viene desarrollando en distintos sectores de la ciudad.
Según se informó, la ampliación de la calzada permitirá una circulación más segura, ordenada y ágil, especialmente en horarios de mayor tránsito. La intervención busca optimizar el flujo vehicular, reducir riesgos y brindar mayor comodidad tanto a conductores como a peatones.
Respaldo concreto a la educación pública: el Municipio entregó materiales deportivos a diez Escuelas Primarias urbanas del distrito
Se trata de un punto estratégico de la ciudad, donde el crecimiento del parque automotor hacía necesaria una obra de estas características para mejorar la conectividad y la seguridad vial.
Desde el Municipio destacaron que este tipo de trabajos apuntan a acompañar el desarrollo urbano y mejorar la calidad de vida de los vecinos, fortaleciendo la infraestructura y el ordenamiento del tránsito en Las Flores.
Adultos Mayores brillaron en Corsolandia y celebraron el cierre de la Colonia de Verano en el Centro Recreativo Municipal
Las Flores transforma una de sus arterias clave: entra en su etapa final el ensanchamiento de la Av. Abel Guaresti / Av. San Martín
Thiago Aparicio campeón con River Plate en el Mundialito “Rojinegro” en Rojas
El Gobierno aumenta los peajes de rutas nacionales y autopistas
Pasó el primer fin de semana de Corsolandia 2026
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras