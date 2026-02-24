Las Flores transforma una de sus arterias clave: entra en su etapa final el ensanchamiento de la Av. Abel Guaresti / Av. San Martín

La obra de ensanchamiento de la Avenida Abel Guaresti / Avenida San Martín se encuentra en su etapa final y en los próximos días quedaría completamente habilitada para la circulación.

Los trabajos son ejecutados por la Municipalidad de Las Flores y forman parte del plan de mejoras en infraestructura vial que se viene desarrollando en distintos sectores de la ciudad.

Según se informó, la ampliación de la calzada permitirá una circulación más segura, ordenada y ágil, especialmente en horarios de mayor tránsito. La intervención busca optimizar el flujo vehicular, reducir riesgos y brindar mayor comodidad tanto a conductores como a peatones.

Se trata de un punto estratégico de la ciudad, donde el crecimiento del parque automotor hacía necesaria una obra de estas características para mejorar la conectividad y la seguridad vial.

Desde el Municipio destacaron que este tipo de trabajos apuntan a acompañar el desarrollo urbano y mejorar la calidad de vida de los vecinos, fortaleciendo la infraestructura y el ordenamiento del tránsito en Las Flores.