Las Flores
Anunciaron obras de desagües, cloacas y mejoras en infraestructura urbana para 2026
Fabián Blanstein adelantó una serie de obras, entre ellas el entubamiento del canal en calle 17 de Octubre, junto con obras de cloacas en el barrio Traut y trabajos de infraestructura para la urbanización del barrio La Blanca
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En el marco del discurso de apertura del período de Sesiones Ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante, el intendente interino Fabián Blanstein adelantó una serie de obras y trabajos que el Municipio proyecta llevar adelante durante este año, orientados a mejorar la infraestructura urbana y los servicios en distintos sectores de la ciudad.
Entre los trabajos que ya se encuentran en marcha, el jefe comunal destacó intervenciones en desagües pluviales, la mejora y automatización de la planta de hormigón municipal y entubamientos en avenidas y calles. Además, anticipó que se analiza la creación de una cuadrilla específica para atender reclamos menores, vinculados a baches, roturas o problemas de iluminación.
De cara a este año, Blanstein también anunció que en 2026 se avanzará con el entubamiento del canal en calle 17 de Octubre, junto con obras de cloacas en el barrio Traut y trabajos de infraestructura para la urbanización del barrio La Blanca.
El intendente Fabián Blanstein participó del Foro Regional de Intendentes para el Desarrollo y el Crecimiento
Asimismo, el intendente señaló que se proyecta la apertura de nuevas calles en la ampliación del Sector Industrial, con el objetivo de acompañar el crecimiento productivo y ordenar el desarrollo urbano de la ciudad.
Estas iniciativas forman parte de los ejes de gestión presentados por el Ejecutivo municipal durante el inicio del nuevo período legislativo.
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