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Avanza el Plan Maestro del Río Salado con la construcción de nuevos puentes en Roque Pérez

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Roque Perez

Avanza el Plan Maestro del Río Salado con la construcción de nuevos puentes en Roque Pérez

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires avanza en Roque Pérez con la construcción de dos nuevos puentes sobre el Río Salado, obras que forman parte del Plan Maestro del Río Salado, destinado a mejorar el escurrimiento del agua y potenciar el desarrollo productivo de la región.
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El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires continúa avanzando con el Plan Maestro del Río Salado, una de las obras hidráulicas más importantes para el desarrollo y la prevención de inundaciones en la provincia.

En ese marco, en la localidad de Roque Pérez, Buenos Aires, Argentina se lleva adelante la construcción de dos nuevos puentes sobre el Río Salado, uno ferroviario y otro carretero, que formarán parte de la infraestructura necesaria para acompañar las tareas de ampliación del cauce.

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Se trata de estructuras de gran escala que se integran al proceso de dragado y ensanche del río, trabajos que buscan mejorar el escurrimiento del agua en toda la cuenca y reducir el impacto de las inundaciones en distintas zonas del territorio bonaerense.

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Además del impacto hidráulico, estas obras también apuntan a fortalecer el desarrollo productivo de la región, facilitando la conectividad y mejorando las condiciones para las actividades agropecuarias y económicas que dependen de esta cuenca.

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El Plan Maestro del Río Salado es considerado estratégico para gran parte del interior de la provincia, ya que beneficia a numerosos distritos y amplias zonas productivas que históricamente se vieron afectadas por los desbordes del río.

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