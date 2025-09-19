Las Flores
Gelené señaló que sin el Plan Maestro del Salado la región estaría frente a una catástrofe
El intendente de Las Flores, Alberto Gelené, resaltó este viernes la importancia del Plan Maestro del Río Salado durante una entrevista en FM 101.5, destacando que la obra realizada años atrás en la cuenca baja del río fue clave para proteger ciudades como General Belgrano y Monte, entre otras.
El intendente de Las Flores, Alberto Gelené, remarcó este viernes la trascendencia del Plan Maestro del Río Salado, durante una entrevista en FM 101.5. En ese marco, subrayó que las obras realizadas años atrás en la cuenca baja fueron determinantes para proteger a ciudades como General Belgrano, Monte y otras localidades de la región.
Gelené, ingeniero hidráulico y civil, explicó que actualmente la región centro atraviesa un elevado caudal de agua que debe escurrir por la zona, y ponderó la importancia de las intervenciones provinciales, entre ellas la realizada en el canal 9 de Pila, a la que calificó como “clave y de gran ayuda”.
Asimismo, el jefe comunal enfatizó la necesidad de planificar y ejecutar obras hídricas no solo para mitigar inundaciones, sino también para afrontar períodos de sequía, señalando que la falta de continuidad en los proyectos puede agravar los impactos de ambos extremos climáticos.
En ese sentido, advirtió sobre la paralización de obras esenciales en la cuenca media y alta del río por parte del Gobierno nacional, lo que –según advirtió– pone en riesgo a productores y poblaciones del centro bonaerense.
“Hoy hay productores afectados, hay mucha agua, y sin la obra del Plan Maestro del Salado estaríamos enfrentando una catástrofe similar a la que ocurrió hace un tiempo en el sur de Brasil”, concluyó Gelené.
