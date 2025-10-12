Las Flores
Alberto Gelené participó de la reunión de comité por la Cuenca Hídrica del Río Salado
Fue con representantes de la subregión A3 y B3, encabezadas por el subsecretario de Recursos Hídricos de Infraestructura y el titular de la Autoridad del Agua.
Se realizaron en Carlos Casares reuniones con los comités de cuenca hídrica del Río Salado, en este caso con representantes de la subregión A3 y B3, encabezadas por el subsecretario de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Néstor Álvarez, y el presidente de la Autoridad del Agua, Damián Costamanga.
De la reunión de la Subregión A3 participaron los intendentes de Casares, Daniel Stadnik; de 9 de Julio, María José Gentile; de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat; de Bragado, Sergio Barenghi; de Lincoln, Salvador Serenal, y representantes de otros municipios.
Allí, según se informó, se analizó el estado de situación de cada ciudad en un contexto de exceso hídrico, destacando las acciones articuladas entre el Gobierno de la Provincia y los municipios. Allí el director provincial de Hidráulica, Flavio Seiano, presentó las obras propuestas dentro del Programa de Manejo Hidráulico, con especial énfasis en el nodo Bragado.
Alberto Gelené y Javier Rodríguez entregaron un minibús y habilitaron la PUPAA del CEPT N° 37 de Rosas
En la reunión de la Subregión B3 estuvieron presentes los intendentes de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini; de Las Flores, Alberto Gelené; de 25 de Mayo, Ramiro Egüen; de Bolívar, Marcos Pisano; la intendenta de 9 de Julio, Gentile, y de Casares, Stadnik.
En esta instancia se expusieron las problemáticas específicas de cada localidad y se definieron las autoridades del comité para el próximo año. La presidencia estará a cargo del municipio de Bolívar; la Secretaría de Actas, a cargo de 25 de Mayo; la Secretaría Administrativa, 9 de Julio; y la Tesorería, Roque Pérez. En tanto, la Dirección Provincial de Hidráulica presentó la propuesta de Estudios de consultoría a nivel de Cuenca de Arroyos Vallimanca – Saladillo.
Cuenca Hídrica del Río Salado
Como parte de la agenda de trabajo de ambos Comités, los municipios de Carlos Casares, 9 de Julio, Bragado, Trenque Lauquen, Lincoln, Las Flores, Roque Pérez, Bolívar y 25 de Mayo firmaron un convenio con la Autoridad del Agua para la identificación y comprobación de obras hidráulicas no autorizadas. (DIB)
El Municipio y organismos locales analizan la situación hídrica y refuerzan el monitoreo
