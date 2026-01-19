Connect with us
Las Flores

Corsolandia abre las inscripciones para el Carnaval Infantil 2026

Desde el lunes 26 comenzará la inscripción para que niños y niñas participen del tradicional Carnaval Infantil Corsolandia, que se desarrollará en cuatro jornadas durante febrero y volverá a llenar de color, disfraces y alegría a toda la comunidad.
hace 53 minutos

La Comisión de Corsolandia confirmó que ya se encuentran abiertas las fechas de inscripción para participar del tradicional Carnaval Infantil, uno de los eventos más esperados por las familias de la ciudad.

Las inscripciones comenzarán a partir del lunes 26 y se realizarán en la Dirección de Cultura, en los horarios de 8 a 14 horas y de 19 a 21 horas. Podrán anotarse todos los niños y niñas que deseen participar desfilando con sus disfraces y sumarse a esta fiesta pensada especialmente para ellos.

Desde la organización recordaron que Corsolandia es el festival infantil por excelencia, donde los chicos son protagonistas con su creatividad, alegría y color. La edición de este año se llevará a cabo durante cuatro jornadas: sábado 21 y domingo 22, y viernes 26 y domingo 27 de febrero.

Finalmente, se invita a las familias a acercarse con anticipación para realizar la inscripción y comenzar a prepararse para vivir una nueva edición de Corsolandia, una celebración que año tras año convoca a toda la comunidad y se consolida como un clásico del calendario cultural local.

