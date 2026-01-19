Corsolandia abre las inscripciones para el Carnaval Infantil 2026

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La Comisión de Corsolandia confirmó que ya se encuentran abiertas las fechas de inscripción para participar del tradicional Carnaval Infantil, uno de los eventos más esperados por las familias de la ciudad.

Las inscripciones comenzarán a partir del lunes 26 y se realizarán en la Dirección de Cultura, en los horarios de 8 a 14 horas y de 19 a 21 horas. Podrán anotarse todos los niños y niñas que deseen participar desfilando con sus disfraces y sumarse a esta fiesta pensada especialmente para ellos.

Desde la organización recordaron que Corsolandia es el festival infantil por excelencia, donde los chicos son protagonistas con su creatividad, alegría y color. La edición de este año se llevará a cabo durante cuatro jornadas: sábado 21 y domingo 22, y viernes 26 y domingo 27 de febrero.

Finalmente, se invita a las familias a acercarse con anticipación para realizar la inscripción y comenzar a prepararse para vivir una nueva edición de Corsolandia, una celebración que año tras año convoca a toda la comunidad y se consolida como un clásico del calendario cultural local.