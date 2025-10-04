Las Flores
Charla en el marco de la semana del adulto mayor y salud bucal
En el marco de las actividades programadas por la Semana del Adulto Mayor y en concordancia con la Semana de la Salud Bucal, ayer por la tarde se desarrolló en el Salón Rojo de la Municipalidad una charla destinada a nuestros adultos mayores.
La actividad estuvo a cargo del equipo de Odontólogos, encabezado por la Dra. Ángeles Cejas, junto a los Mecánicos Dentales de nuestro Hospital.
Los profesionales brindaron información sobre el cuidado de la salud bucal, la higiene adecuada de prótesis dentales, el programa de prótesis gratuitas para personas que no cuentan con cobertura social y la incorporación de hábitos saludables para mantener una boca en óptimas condiciones.
La jornada se realizó con el objetivo de promover el bienestar y la salud integral de nuestros adultos mayores.
