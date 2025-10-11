Connect with us
Noticias Las Flores

Una tarde de deporte y compañerismo unió a jóvenes y adultos mayores en las Olimpiadas Florenses

Las Flores

Una tarde de deporte y compañerismo unió a jóvenes y adultos mayores en las Olimpiadas Florenses

En el marco de las Olimpiadas Juveniles Florenses, jóvenes y adultos mayores compartieron una jornada de integración y compañerismo en el Centro Tejista Florense. El tradicional torneo de tejo volvió a unir generaciones a través del deporte, la recreación y los valores de respeto e inclusión, con el acompañamiento de la Dirección de Adultos Mayores.

En la tarde del viernes, en el marco de las Olimpiadas Juveniles Florenses, se desarrolló una jornada deportiva en el Centro Tejista Florense, donde jóvenes y personas adultas mayores compartieron una hermosa tarde de sana competencia, compañerismo y recreación.

La actividad tuvo como eje el tradicional torneo de tejo, que año tras año se consolida como un espacio de integración intergeneracional, permitiendo que distintas edades se unan a través del deporte, el respeto y la diversión.

El encuentro se vivió en un clima de alegría, con risas, aplausos y gestos de amistad que reflejaron el verdadero espíritu de estas olimpíadas: promover la inclusión, la participación y los valores comunitarios.

Desde la Dirección de Adultos Mayores destacaron la importancia de la jornada y el entusiasmo de todos los participantes: “Esta actividad es una verdadera conjunción del deporte y la amistad. Nos llena de orgullo ver cómo distintas generaciones comparten, se respetan y disfrutan de un espacio donde lo más importante es estar juntos”.

Una vez más, las Olimpiadas Juveniles Florenses demostraron que el deporte y la recreación son herramientas poderosas para construir comunidad, tender puentes y fortalecer vínculos entre los vecinos de todas las edades.

