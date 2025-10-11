Una tarde de deporte y compañerismo unió a jóvenes y adultos mayores en las Olimpiadas Florenses

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En la tarde del viernes, en el marco de las Olimpiadas Juveniles Florenses, se desarrolló una jornada deportiva en el Centro Tejista Florense, donde jóvenes y personas adultas mayores compartieron una hermosa tarde de sana competencia, compañerismo y recreación.

La actividad tuvo como eje el tradicional torneo de tejo, que año tras año se consolida como un espacio de integración intergeneracional, permitiendo que distintas edades se unan a través del deporte, el respeto y la diversión.

El encuentro se vivió en un clima de alegría, con risas, aplausos y gestos de amistad que reflejaron el verdadero espíritu de estas olimpíadas: promover la inclusión, la participación y los valores comunitarios.

Desde la Dirección de Adultos Mayores destacaron la importancia de la jornada y el entusiasmo de todos los participantes: “Esta actividad es una verdadera conjunción del deporte y la amistad. Nos llena de orgullo ver cómo distintas generaciones comparten, se respetan y disfrutan de un espacio donde lo más importante es estar juntos”.

Una vez más, las Olimpiadas Juveniles Florenses demostraron que el deporte y la recreación son herramientas poderosas para construir comunidad, tender puentes y fortalecer vínculos entre los vecinos de todas las edades.