Este sábado, Plaza Mitre será el escenario del cierre de las Olimpíadas Juveniles Florenses con el Gran Juego de la Ciudad

Después de meses compartiendo deportes, cultura, risas y compañerismo, este sábado 15 de noviembre será el momento de vivir el cierre más esperado:



El Gran Juego de la Ciudad — Final de las Olimpíadas 2025

Desde las 17 horas, Plaza Mitre se convertirá en el gran escenario donde los equipos deberán completar la última aventura del año, recorriendo postas, sumando puntos y celebrando juntos una edición que quedará en el recuerdo.

Será una jornada ideal para festejar y aplaudir el esfuerzo de cada escuela, cada hinchada, cada profe y cada familia que acompañó cada instancia del camino.

Porque estas Olimpíadas no solo significan competencia: representan encuentro, identidad y comunidad florense.