Las Flores
La Escuela Dante Alighieri ganó las Olimpíadas Juveniles Florenses 2025 tras el “Gran Juego de la Ciudad”
Este sábado 15 por la tarde vivimos el gran cierre de las Olimpíadas Juveniles Florenses 2025 y la jornada final estuvo marcada por la Etapa Educativa, presentada en su formato “Gran Juego de la Ciudad”.
Los equipos recorrieron Las Flores pasando por distintas postas ubicadas en lugares claves de nuestro patrimonio histórico y natural. Fue una forma distinta de aprender y mirar la ciudad desde otro lugar, acercando nuestra historia a las nuevas generaciones.
Al finalizar el recorrido, familias, amigos y equipos se reunieron en Plaza Mitre, donde compartimos los videos que resumieron todas las etapas del año.
Este sábado, Plaza Mitre será el escenario del cierre de las Olimpíadas Juveniles Florenses con el Gran Juego de la Ciudad
Durante el encuentro también se anunció al equipo ganador de la Etapa Redes, destinada a la creación de una campaña de sensibilización sobre tránsito y seguridad vial. El reconocimiento fue para el grupo conformado por la Escuela Técnica y la Escuela Media, que presentó una propuesta creativa y con un mensaje claro y responsable para toda la comunidad con su gran protagonista: el PETROCA.
Finalmente, llegó el momento más esperado: se reveló al gran ganador de la edición 2025, que por la sumatoria total de puntos fue la Escuela Dante Alighieri.
En los próximos días, todos los equipos estarán disfrutando de su viaje al Parque de la Costa, premio merecido para cientos de jóvenes que participaron activamente de un programa que ya es parte de nuestra identidad, combinando deporte, cultura, educación y ambiente; con el objetivo claro de fortalecer la vida en comunidad de todos los florenses.
