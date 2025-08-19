Arranca la edición 2025 de las Olimpíadas Juveniles Florenses

Connect with us
Las Flores

Publicado

hace 4 horas

-

0
Este viernes 22 de agosto a las 20 hs, el Club Juventud Deportiva abrirá sus puertas para dar inicio a una nueva edición de las Olimpíadas Juveniles Florenses, una propuesta que cada año reúne a cientos de jóvenes en un espacio de encuentro, participación y alegría.

Como siempre, el arranque promete ser una verdadera fiesta: además de presentar esta edición 2025, se elegirá a las hinchadas más divertidas. Por eso, la invitación no es solo para los equipos, sino también para familias, amigos y toda la comunidad, porque el aliento desde la tribuna es parte fundamental de la historia de nuestras olimpíadas.

Será el Viernes 22 de agosto – 20 hs en las instalaciones del Club Juventud Deportiva (Av. Carmen e Hipólito Yrigoyen)

Los esperamos para vivir juntos una nueva edición del evento que desde hace más de 20 años reúne a las y los jóvenes de la ciudad para compartir deporte, cultura, amistad y mucha pasión.

Temas:
tendencia

