Arranca la edición 2025 de las Olimpíadas Juveniles Florenses
Este viernes 22 de agosto a las 20 hs, el Club Juventud Deportiva abrirá sus puertas para dar inicio a una nueva edición de las Olimpíadas Juveniles Florenses, una propuesta que cada año reúne a cientos de jóvenes en un espacio de encuentro, participación y alegría.
Como siempre, el arranque promete ser una verdadera fiesta: además de presentar esta edición 2025, se elegirá a las hinchadas más divertidas. Por eso, la invitación no es solo para los equipos, sino también para familias, amigos y toda la comunidad, porque el aliento desde la tribuna es parte fundamental de la historia de nuestras olimpíadas.
Será el Viernes 22 de agosto – 20 hs en las instalaciones del Club Juventud Deportiva (Av. Carmen e Hipólito Yrigoyen)
El Colegio San Miguel, flamante ganador de las Olimpíadas Juveniles Florenses 2024
Los esperamos para vivir juntos una nueva edición del evento que desde hace más de 20 años reúne a las y los jóvenes de la ciudad para compartir deporte, cultura, amistad y mucha pasión.
