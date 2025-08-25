Las Flores
Ya está en marcha la edición 2025 de las Olimpíadas Juveniles Florenses
El Club Juventud Deportiva se vistió de fiesta para dar inicio a una nueva edición de las Olimpíadas Juveniles Florenses, el evento que reúne a las y los jóvenes de todas las escuelas secundarias de la ciudad en una competencia que combina deporte, cultura, creatividad e integración comunitaria.
En esta jornada se otorgaron los primeros puntos de la competencia:
Hinchada más divertida: las familias y amigos de la Escuela Dante y el Colegio San Miguel desplegaron toda su energía acompañando a los equipos.
Mascota más divertida: los representantes de la Escuela Normal y de la Escuela Agraria / Sec. N°4 se destacaron por sus movimientos y buena onda.
Coreo: Los acompañantes de la Escuela Técnica/ Media y la Secundaria N°3 se lucieron con sus pasos, ganando así los primeros puntos de esta competencia.
La apertura fue apenas el inicio de un camino que, como cada año, contará con varias etapas pensadas para fortalecer el trabajo en equipo y el impacto comunitario. Una vez más, las Olimpíadas Juveniles Florenses reafirman su valor como espacio de inclusión y participación para toda la comunidad.
