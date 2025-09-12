Las Flores
El Club Deportiva fue escenario de la Etapa Cultural de las Olimpíadas Juveniles Florenses 2025
La Etapa Cultural de las Olimpíadas Juveniles Florenses 2025 se convirtió en una verdadera fiesta de talento y creatividad.
Durante la jornada realizada en las instalaciones del Club Juventud Deportiva, los equipos desplegaron espectáculos que sorprendieron al público con humor, destreza y originalidad.
Familias, amigos y vecinos colmaron el lugar y disfrutaron de una tarde cargada de excelentes números artísticos, que dejaron en claro el gran potencial y la pasión de las juventudes florenses.
El acompañamiento del público fue otro de los puntos destacados, generando un clima de alegría y entusiasmo que realzó aún más cada presentación. La cultura y el arte se consolidan así como una parte fundamental de las Olimpíadas Juveniles Florenses, reafirmando este evento como un espacio de encuentro, expresión y celebración comunitaria.
