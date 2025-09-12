El Club Deportiva fue escenario de la Etapa Cultural de las Olimpíadas Juveniles Florenses 2025

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Durante la jornada realizada en las instalaciones del Club Juventud Deportiva, los equipos desplegaron espectáculos que sorprendieron al público con humor, destreza y originalidad.

Familias, amigos y vecinos colmaron el lugar y disfrutaron de una tarde cargada de excelentes números artísticos, que dejaron en claro el gran potencial y la pasión de las juventudes florenses.

El acompañamiento del público fue otro de los puntos destacados, generando un clima de alegría y entusiasmo que realzó aún más cada presentación. La cultura y el arte se consolidan así como una parte fundamental de las Olimpíadas Juveniles Florenses, reafirmando este evento como un espacio de encuentro, expresión y celebración comunitaria.