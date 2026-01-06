Connect with us
Noticias Las Flores

Las Flores

Comenzó la Colonia de Verano para Adultos Mayores

hace 4 horas

La colonia de verano para personas adultas mayores comenzó su temporada numero 16º y no podemos estar más emocionados de recibirte de nuevo. Es un placer compartir momentos de diversión, amistad y crecimiento con todos ustedes.

En este nuevo verano, esperamos que encuentres un ambiente cálido y acogedor donde puedas disfrutar de actividades: aquagym, gimnasia, arte, charlas y risas con amigos de siempre o los de hoy. Nuestra colonia «COLIBRI» es un espacio para conectar, aprender y disfrutar del verano a puro movimiento

Te deseamos un verano lleno de alegrías, salud y buenos momentos. ¡Que esta temporada sea inolvidable! hagámosla inolvidable!!

