Las Flores
Comenzó la Colonia de Verano para Adultos Mayores
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La colonia de verano para personas adultas mayores comenzó su temporada numero 16º y no podemos estar más emocionados de recibirte de nuevo. Es un placer compartir momentos de diversión, amistad y crecimiento con todos ustedes.
En este nuevo verano, esperamos que encuentres un ambiente cálido y acogedor donde puedas disfrutar de actividades: aquagym, gimnasia, arte, charlas y risas con amigos de siempre o los de hoy. Nuestra colonia «COLIBRI» es un espacio para conectar, aprender y disfrutar del verano a puro movimiento
Te deseamos un verano lleno de alegrías, salud y buenos momentos. ¡Que esta temporada sea inolvidable! hagámosla inolvidable!!
Allanan domicilio en Las Flores por abigeato y secuestran carne robada
Contundente: Encuesta revela descontento con la Liga de Comercio en Las Flores
Tragedia en Olavarría: un incendio en un geriátrico dejó dos muertos y 37 heridos
Fabián Blanstein: “El desafío es seguir construyendo una ciudad mejor, entre todos”
Se inició la licitación de tramo V de las obras de la cuenca del río Salado
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras