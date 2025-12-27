Las Flores
Comenzó la temporada 2025–2026 en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”
Este sábado 27 quedó oficialmente inaugurada la temporada 2025–2026 del Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, un espacio pensado para el disfrute y la recreación de toda la comunidad.
Durante toda la temporada, el predio estará abierto todos los días en el horario de 14 a 19 horas. Quienes asistan podrán contar con un servicio integral que incluye guardavidas, profesores a cargo de las actividades y personal de enfermería, garantizando así una experiencia segura y organizada para grandes y chicos.
Desde el Municipio destacaron la importancia de este espacio como punto de encuentro familiar y de esparcimiento, especialmente durante los meses de verano, e invitaron a vecinos y vecinas a acercarse y disfrutar de las instalaciones.
