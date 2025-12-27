Comenzó la temporada 2025–2026 en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Este sábado 27 quedó oficialmente inaugurada la temporada 2025–2026 del Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, un espacio pensado para el disfrute y la recreación de toda la comunidad.

Durante toda la temporada, el predio estará abierto todos los días en el horario de 14 a 19 horas. Quienes asistan podrán contar con un servicio integral que incluye guardavidas, profesores a cargo de las actividades y personal de enfermería, garantizando así una experiencia segura y organizada para grandes y chicos.

Desde el Municipio destacaron la importancia de este espacio como punto de encuentro familiar y de esparcimiento, especialmente durante los meses de verano, e invitaron a vecinos y vecinas a acercarse y disfrutar de las instalaciones.