Noticias Las Flores

Semana de calor pleno en Las Flores: continúa el Nivel Amarillo y sin lluvias en el horizonte

Semana de calor pleno en Las Flores: continúa el Nivel Amarillo y sin lluvias en el horizonte

Publicado

hace 6 horas

El pronóstico meteorológico anticipa una semana marcada por la estabilidad climática en Las Flores, sin tormentas ni precipitaciones a la vista. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con máximas que no bajarán de los 30 grados, motivo por el cual la ciudad continúa en Nivel Amarillo por temperaturas extremas.

El detalle del tiempo previsto para los próximos días es el siguiente:

  • Martes: mínima de 19°C y máxima de 31°C.
  • Miércoles: mínima de 24°C y máxima de 31°C.
  • Jueves: mínima de 24°C y máxima de 34°C, siendo la jornada más calurosa de la semana.
  • Viernes: mínima de 21°C y máxima de 33°C.
  • Sábado: mínima de 19°C y máxima de 33°C.
  • Domingo: mínima de 19°C y máxima de 32°C.
  • Lunes: mínima de 21°C y máxima de 30°C.

El Nivel Amarillo indica un efecto leve a moderado en la salud, especialmente en grupos de riesgo como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Ante este escenario, se recomienda mantenerse bien hidratado, evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor intensidad y seguir las indicaciones de los organismos oficiales.

