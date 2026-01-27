Las Flores
Semana de calor pleno en Las Flores: continúa el Nivel Amarillo y sin lluvias en el horizonte
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El pronóstico meteorológico anticipa una semana marcada por la estabilidad climática en Las Flores, sin tormentas ni precipitaciones a la vista. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con máximas que no bajarán de los 30 grados, motivo por el cual la ciudad continúa en Nivel Amarillo por temperaturas extremas.
El detalle del tiempo previsto para los próximos días es el siguiente:
- Martes: mínima de 19°C y máxima de 31°C.
- Miércoles: mínima de 24°C y máxima de 31°C.
- Jueves: mínima de 24°C y máxima de 34°C, siendo la jornada más calurosa de la semana.
- Viernes: mínima de 21°C y máxima de 33°C.
- Sábado: mínima de 19°C y máxima de 33°C.
- Domingo: mínima de 19°C y máxima de 32°C.
- Lunes: mínima de 21°C y máxima de 30°C.
El Nivel Amarillo indica un efecto leve a moderado en la salud, especialmente en grupos de riesgo como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Ante este escenario, se recomienda mantenerse bien hidratado, evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor intensidad y seguir las indicaciones de los organismos oficiales.
Las Flores enfrenta un lunes sofocante con 36 grados y tormentas aisladas
Conmoción en la Policía Bonaerense: se suicidó un sargento del GAD oriundo de 25 de Mayo
Rápida intervención de bomberos por incendio de palmera, pastizales y malezas en el camino vecinal El Despunte
Semana de calor pleno en Las Flores: continúa el Nivel Amarillo y sin lluvias en el horizonte
Bomberos debieron intervenir por nuevos focos de incendio en la Planta de Residuos
El área de Ambiente recuerda los días y horarios para la Recolección Domiciliaria de Residuos Sólidos Urbanos
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras