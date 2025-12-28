Connect with us
Barrio Traut no presentó equipo y Ferro se consagró campeón de la Copa Liga de Fútbol Las Flores 2025

Las Flores

Barrio Traut no presentó equipo y Ferro se consagró campeón de la Copa Liga de Fútbol Las Flores 2025

La Liga de Fútbol de Las Flores informó oficialmente que el partido de Primera División previsto entre Ferrocarril Roca y Asociación Juvenil Barrio Traut no se disputará, debido a que el club Barrio Traut no presentó equipo para el encuentro correspondiente al evento “Copa Liga de Fútbol Las Flores”.

Ante esta situación, y de acuerdo al reglamento vigente, la Liga decretó campeón de la Copa Liga de Fútbol Las Flores 2025 al club Ferrocarril Roca, quien recibirá el trofeo durante el entretiempo del partido de Primera División del Fútbol Femenino.

Desde la organización también se informó que la final del Fútbol Femenino se jugará a partir de las 18 horas, manteniendo así el cronograma deportivo previsto para la jornada.

Por último, la entidad comunicó que la presente resolución será elevada al Tribunal de Disciplina para su correspondiente evaluación y consideración. La notificación fue emitida el 28 de diciembre de 2025 en la ciudad de Las Flores y lleva la firma de las autoridades de la Liga de Fútbol local.

