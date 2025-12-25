Ferro, campeón del Apertura y Clausura, enfrentará a Barrio Traut en la Copa de Campeones 2025

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La Liga de Fútbol informó este jueves el programa de partidos correspondientes a la Copa de Campeones 2025, certamen que enfrentará a los ganadores de los Torneos Apertura y Clausura en todas sus categorías.

En Primera División Masculina, el partido más destacado será el que protagonizarán Ferro, campeón tanto del Torneo Apertura como del Clausura, y Barrio Traut, subcampeón del Apertura. El encuentro se disputará este domingo 28, a las 18 horas, en el estadio del CEF Nº 6.

Cabe señalar que Juventud Unida, subcampeón del Clausura, también aspiraba a disputar la final. Sin embargo, debido a la falta de fechas disponibles en el calendario, la Liga resolvió realizar un sorteo para definir el rival de Ferro. El mismo favoreció a Barrio Traut, equipo dirigido por Dardo Rivarola, que finalmente será quien dispute el título.

La Copa de Campeones pondrá en juego un nuevo trofeo y promete encuentros atractivos entre los equipos más destacados de la temporada.