Las Flores
Ferro, campeón del Apertura y Clausura, enfrentará a Barrio Traut en la Copa de Campeones 2025
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La Liga de Fútbol informó este jueves el programa de partidos correspondientes a la Copa de Campeones 2025, certamen que enfrentará a los ganadores de los Torneos Apertura y Clausura en todas sus categorías.
En Primera División Masculina, el partido más destacado será el que protagonizarán Ferro, campeón tanto del Torneo Apertura como del Clausura, y Barrio Traut, subcampeón del Apertura. El encuentro se disputará este domingo 28, a las 18 horas, en el estadio del CEF Nº 6.
Cabe señalar que Juventud Unida, subcampeón del Clausura, también aspiraba a disputar la final. Sin embargo, debido a la falta de fechas disponibles en el calendario, la Liga resolvió realizar un sorteo para definir el rival de Ferro. El mismo favoreció a Barrio Traut, equipo dirigido por Dardo Rivarola, que finalmente será quien dispute el título.
Ferrocaril Roca se consagró campeón del Torneo Clausura de Primera División
La Copa de Campeones pondrá en juego un nuevo trofeo y promete encuentros atractivos entre los equipos más destacados de la temporada.
La Cooperativa Eléctrica presentó una nueva Unidad de Traslado totalmente equipada
Ferro, campeón del Apertura y Clausura, enfrentará a Barrio Traut en la Copa de Campeones 2025
Navidad tranquila en la ciudad: el Hospital no registró heridos por pirotecnia ni incidentes durante los festejos
Mensajes de navidad: Milei anunció más ajuste y pidió «abrocharse los cinturones»
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras