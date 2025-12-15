Las Flores
Danza, flamenco, batería y arte: emotivo cierre de año en la Dirección Municipal de Cultura
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La sala “Hugo Mario Ianivelli” de la Dirección Municipal de Cultura lució repleta de público en la jornada de cierre de año de los Talleres de Danzas Españolas, Flamenco y Batería, mientras que en el patio se expusieron los trabajos de los Talleres de Cerámica y Arte Urbano que también formaron parte de este encuentro.
El baile y la danza de las niñas del Taller de Danzas Españolas, grupo que está a cargo de la profesora Andrea Torqui, se complementó después con la presencia del grupo de Flamenco dirigido por Macarena Correa que, al finalizar su actuación, recibió el gran aplauso del público. Otra de las grandes atracciones de la jornada fue comenzaron a sonar las baterías. Alumnos y alumnas del Taller que lidera el profesor Alejandro Menant, tocaron a gran ritmo los tambores y platillos, lo que generó fuertes aplausos de los presentes en un evento que se caracterizó por los buenos momentos compartidos.
El Taller de Cerámica para niños y adolescentes de la Dirección, que el sábado interactuaron con el público, es encabezado por Paloma Calabria, mientras que el de Arte Urbano es conducido por el profesor Nelson Crowley.
Aguinaldo en PBA: el Gobierno confirmó que el pago se hará «antes de las fiestas»
Taller de Navidad en Punto Digital: Creación de Almanaques 2026 para niños y niñas
El Gobierno anunció que Tecnópolis pasará a manos privadas en julio de 2026
Danza, flamenco, batería y arte: emotivo cierre de año en la Dirección Municipal de Cultura
Dólar: el Banco Central anunció que las bandas cambiarias se ajustará por inflación desde 2026
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras