Danza, flamenco, batería y arte: emotivo cierre de año en la Dirección Municipal de Cultura

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La sala “Hugo Mario Ianivelli” de la Dirección Municipal de Cultura lució repleta de público en la jornada de cierre de año de los Talleres de Danzas Españolas, Flamenco y Batería, mientras que en el patio se expusieron los trabajos de los Talleres de Cerámica y Arte Urbano que también formaron parte de este encuentro.

El baile y la danza de las niñas del Taller de Danzas Españolas, grupo que está a cargo de la profesora Andrea Torqui, se complementó después con la presencia del grupo de Flamenco dirigido por Macarena Correa que, al finalizar su actuación, recibió el gran aplauso del público. Otra de las grandes atracciones de la jornada fue comenzaron a sonar las baterías. Alumnos y alumnas del Taller que lidera el profesor Alejandro Menant, tocaron a gran ritmo los tambores y platillos, lo que generó fuertes aplausos de los presentes en un evento que se caracterizó por los buenos momentos compartidos.

El Taller de Cerámica para niños y adolescentes de la Dirección, que el sábado interactuaron con el público, es encabezado por Paloma Calabria, mientras que el de Arte Urbano es conducido por el profesor Nelson Crowley.