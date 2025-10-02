Connect with us
Ceramistas de distintos puntos de la provincia participarán en el 12° Encuentro de Cerámica Negra en Las Flores

Las Flores

Ceramistas de distintos puntos de la provincia participarán en el 12° Encuentro de Cerámica Negra en Las Flores

hace 8 horas

La Dirección Municipal de Cultura, junto al prestigioso ceramista florense Carlos Lerra y con la colaboración de las profesoras de los talleres municipales Rocío Arrazubieta y Paloma Calabria, avanza en la organización del 12° Encuentro Provincial de Cerámica Negra, que se desarrollará en nuestra ciudad los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2025.

El evento reunirá a destacados ceramistas de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y ofrecerá no solo una importante exposición de obras, sino también talleres prácticos y charlas especializadas. Entre ellas se destaca la conferencia de Sergio Smith sobre Pueblos Originarios del territorio bonaerense.

Durante el encuentro se dictarán diferentes talleres:

  • Meli Machado Rondinoni: taller infantil con arcilla y engobes.
  • Carlos Rodríguez: construcción de silbatos en arcilla y engobes.
  • Ana María Divito: tratamiento de superficies.
  • Marcelo Mainardi: técnicas de sigillatas y arcilla.

Asimismo, el sábado y domingo se sumarán más actividades con:

  • Iris Marianella Tavio: clases de torno.
  • Marta Midaglio: uso de barbotina, óxidos y pigmentos.
  • Emilio Villafañe: construcción de hornos de tiro invertido con ladrillos, tierra y viruta.

La inscripción para participar de los talleres tendrá un costo de $10.000 e incluirá un guiso carrero para el almuerzo del domingo. Para consultas e inscripciones, dirigirse a la Dirección de Cultura (Av. Gral. Paz 570) o comunicarse al 2244 485466.

