Las Flores
Ceramistas de distintos puntos de la provincia participarán en el 12° Encuentro de Cerámica Negra en Las Flores
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La Dirección Municipal de Cultura, junto al prestigioso ceramista florense Carlos Lerra y con la colaboración de las profesoras de los talleres municipales Rocío Arrazubieta y Paloma Calabria, avanza en la organización del 12° Encuentro Provincial de Cerámica Negra, que se desarrollará en nuestra ciudad los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2025.
El evento reunirá a destacados ceramistas de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y ofrecerá no solo una importante exposición de obras, sino también talleres prácticos y charlas especializadas. Entre ellas se destaca la conferencia de Sergio Smith sobre Pueblos Originarios del territorio bonaerense.
Durante el encuentro se dictarán diferentes talleres:
Las Flores tendrá un fin de semana con amplia agenda deportiva y cultural
- Meli Machado Rondinoni: taller infantil con arcilla y engobes.
- Carlos Rodríguez: construcción de silbatos en arcilla y engobes.
- Ana María Divito: tratamiento de superficies.
- Marcelo Mainardi: técnicas de sigillatas y arcilla.
Asimismo, el sábado y domingo se sumarán más actividades con:
- Iris Marianella Tavio: clases de torno.
- Marta Midaglio: uso de barbotina, óxidos y pigmentos.
- Emilio Villafañe: construcción de hornos de tiro invertido con ladrillos, tierra y viruta.
La inscripción para participar de los talleres tendrá un costo de $10.000 e incluirá un guiso carrero para el almuerzo del domingo. Para consultas e inscripciones, dirigirse a la Dirección de Cultura (Av. Gral. Paz 570) o comunicarse al 2244 485466.
Se acerca una nueva edición de la Fiesta del Lechón de Campo en Pardo
Billeteras virtuales: cómo saber si te retendrán Ingresos Brutos desde octubre
DDI Las Flores realizó allanamiento por robo de ciclomotor y logró recuperar motor, chasis y otras autopartes
Las Flores tendrá un fin de semana con amplia agenda deportiva y cultural
Ceramistas de distintos puntos de la provincia participarán en el 12° Encuentro de Cerámica Negra en Las Flores
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras