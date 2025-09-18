Las Flores
Lanzan el Primer Concurso Fotográfico “Enfoque Florense”
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La Dirección de Cultura de Las Flores anunció la realización del 1° Concurso Fotográfico “Enfoque Florense”, una iniciativa destinada tanto a profesionales como a aficionados de la fotografía artística de nuestra ciudad.
El certamen busca estimular la creatividad, impulsar producciones artísticas independientes y difundir aspectos sociales y culturales locales, además de contribuir a la conservación del patrimonio florense.
El tema es libre, pero las imágenes deberán estar relacionadas con el Partido de Las Flores. El concurso contará con dos categorías:
Vacaciones de Invierno: Ayer se vivió una tarde mágica en la Dirección de Cultura
- Menores: de 12 a 18 años.
- Mayores: de 18 años en adelante.
La recepción de fotografías permanecerá abierta hasta el 17 de octubre de 2025.
Quienes deseen participar pueden consultar y descargar las Bases y Condiciones en el siguiente enlace: lasflores.gob.ar/bases-y-condiciones-enfoque-florense
Nueva maquinaria para la Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos
Vecinos y organizaciones de Las Flores se movilizaron en defensa de la salud y la educación pública
El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Las Flores y la región
Diputados rechazó vetos a Emergencia del Garrahan y Financiamiento Universitario
Destacado primer certamen de Danzas del Centro Cultural El Malacara
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras