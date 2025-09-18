Connect with us
Lanzan el Primer Concurso Fotográfico "Enfoque Florense"

Las Flores

Lanzan el Primer Concurso Fotográfico “Enfoque Florense”

hace 3 horas

La Dirección de Cultura de Las Flores anunció la realización del 1° Concurso Fotográfico “Enfoque Florense”, una iniciativa destinada tanto a profesionales como a aficionados de la fotografía artística de nuestra ciudad.

El certamen busca estimular la creatividad, impulsar producciones artísticas independientes y difundir aspectos sociales y culturales locales, además de contribuir a la conservación del patrimonio florense.

El tema es libre, pero las imágenes deberán estar relacionadas con el Partido de Las Flores. El concurso contará con dos categorías:

  • Menores: de 12 a 18 años.
  • Mayores: de 18 años en adelante.

La recepción de fotografías permanecerá abierta hasta el 17 de octubre de 2025.

Quienes deseen participar pueden consultar y descargar las Bases y Condiciones en el siguiente enlace: lasflores.gob.ar/bases-y-condiciones-enfoque-florense

