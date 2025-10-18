Las Flores
Gelené acompañó a la delegación florense en los Juegos Bonaerenses y destacó “la alegría, la camaradería y el orgullo de representar a la ciudad”
En el marco de la cobertura especial de Grupo Noticias, Laura Lopardo, enviada a Mar del Plata para los Juegos Bonaerenses 2025, dialogó con el intendente municipal Alberto Gelené, quien expresó su satisfacción por poder acompañar a la delegación de Las Flores, integrada por jóvenes deportistas, entrenadores y referentes culturales que representan a la ciudad.
“Me encontré con mucha felicidad y alegría, no solo por los resultados, sino por la camaradería que se ha vivido en esta experiencia. Estoy muy contento”, manifestó el jefe comunal.
Gelené destacó además la atención y calidad del alojamiento donde se hospedó la delegación: “El Sindicato de Luz y Fuerza es una entidad amiga, y cada año renovamos el compromiso para que la delegación de Las Flores esté muy bien atendida. Es un espacio que brinda comodidad y contención para todos.”
El intendente también subrayó la importancia de la política provincial de inclusión y participación que impulsan los Juegos Bonaerenses, valorando su impacto social más allá del aspecto deportivo: “Hay una apuesta muy fuerte de la provincia por este programa. No se trata solo de llegar a Mar del Plata, sino de todo lo que sucede a lo largo del año: encuentros, entrenamientos, y una verdadera inclusión entre familias y amigos. Todo esto le hace muy bien a la sociedad.”
Finalmente, Gelené celebró el desempeño de los florenses tanto en lo deportivo como en lo cultural, y el nivel alcanzado por la delegación en esta edición: “Llegué hoy (viernes 17 de octubre) y me puso muy feliz ver participar a nuestros deportistas en un alto nivel. El valor florense se nota en cada disciplina, en la pasión con la que compiten y en el orgullo de representar a la ciudad.”
La presencia del intendente en Mar del Plata reafirma el acompañamiento institucional y humano del Municipio hacia los jóvenes florenses, protagonistas de una semana donde el deporte, la cultura y la convivencia vuelven a unir a toda la comunidad.
