Noticias Las Flores

Mar del Plata

Las Flores cerró su participación en los Juegos Bonaerenses 2025 con 14 medallas

hace 3 minutos

La delegación de Las Flores finalizó su participación en los Juegos Bonaerenses 2025, que se desarrollaron en Mar del Plata, con un balance más que positivo y un total de 14 medallas obtenidas en distintas disciplinas deportivas.

Durante cinco días de intensa competencia, los y las representantes florenses demostraron talento, esfuerzo y compromiso, dejando en alto los colores de la ciudad y destacándose en cada disciplina en la que participaron.

La cosecha final de medallas fue la siguiente:

Oro (5):

  • Lanzamiento de Bala (Atletismo)
  • Natación
  • Patín Artístico
  • Pádel Sub 14
  • Pádel Sub 18

Plata (8):

  • Pádel Adultos Mayores
  • Salto en Largo
  • Atletismo (x4)
  • Natación
  • Vóley Sub 14

Bronce (1):

  • Taekwondo

El cierre de los Juegos Bonaerenses permitió que los deportistas florenses vivieran una experiencia inolvidable, compartiendo momentos de camaradería, esfuerzo y superación junto a jóvenes y adultos mayores de toda la provincia.

Desde la Municipalidad de Las Flores y la Dirección de Deportes se destacó la labor de las familias, entrenadores y docentes que acompañaron y apoyaron a los atletas durante toda la competencia, haciendo posible que cada uno de ellos pueda representar con orgullo a su ciudad. Con estas 14 medallas, Las Flores culmina los Juegos Bonaerenses 2025 con un resultado histórico, reafirmando el talento local y el compromiso de sus deportistas.

