Las Flores cerró su participación en los Juegos Bonaerenses 2025 con 14 medallas

La delegación de Las Flores finalizó su participación en los Juegos Bonaerenses 2025, que se desarrollaron en Mar del Plata, con un balance más que positivo y un total de 14 medallas obtenidas en distintas disciplinas deportivas.

Durante cinco días de intensa competencia, los y las representantes florenses demostraron talento, esfuerzo y compromiso, dejando en alto los colores de la ciudad y destacándose en cada disciplina en la que participaron.

La cosecha final de medallas fue la siguiente:

Oro (5):

Lanzamiento de Bala (Atletismo)

Natación

Patín Artístico

Pádel Sub 14

Pádel Sub 18

Plata (8):

Pádel Adultos Mayores

Salto en Largo

Atletismo (x4)

Natación

Vóley Sub 14

Bronce (1):

Taekwondo

El cierre de los Juegos Bonaerenses permitió que los deportistas florenses vivieran una experiencia inolvidable, compartiendo momentos de camaradería, esfuerzo y superación junto a jóvenes y adultos mayores de toda la provincia.

Desde la Municipalidad de Las Flores y la Dirección de Deportes se destacó la labor de las familias, entrenadores y docentes que acompañaron y apoyaron a los atletas durante toda la competencia, haciendo posible que cada uno de ellos pueda representar con orgullo a su ciudad. Con estas 14 medallas, Las Flores culmina los Juegos Bonaerenses 2025 con un resultado histórico, reafirmando el talento local y el compromiso de sus deportistas.