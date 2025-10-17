Luca Branchesi Gómez le dio otra medalla de plata a Las Flores en Natación

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La delegación florense continúa sumando logros en los Juegos Bonaerenses 2025, que se disputan en Mar del Plata, y hoy alcanzó una nueva alegría gracias a Luca Branchesi Gómez, quien logró la medalla de plata en Natación.

El nadador florense brilló en la pileta, demostrando talento, esfuerzo y constancia, y aportando una nueva presea al total de la delegación. Con esta conquista, Las Flores alcanza un total de 10 medallas en lo que va del certamen, reflejando la dedicación y el compromiso de todos sus deportistas.

La jornada sigue mostrando el excelente nivel de la delegación florense en diversas disciplinas, y cada nuevo logro fortalece la ilusión de seguir sumando medallas en lo que resta del Día 4 y en las competencias de mañana.