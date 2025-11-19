Las Flores recibirá más de $50 millones de la Provincia para cubrir gastos de los Juegos Bonaerenses

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La Municipalidad de Las Flores será una de las beneficiadas por el aporte extraordinario que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dispuso para saldar las deudas vinculadas a la participación de las delegaciones en la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025. Se trata de $53.931.050 destinados a cubrir gastos de alojamiento, transporte y logística durante la competencia desarrollada en Mar del Plata.

El decreto, firmado este martes por el gobernador Axel Kicillof, autoriza la entrega de aportes no reintegrables por un total de $8.511.062.450, distribuidos entre los municipios bonaerenses. El objetivo es compensar los costos generados por la participación de miles de jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad en la 34ª edición del histórico certamen provincial.

El Gobierno provincial busca así que los municipios “solventen los gastos que demande la mencionada etapa”, brindando respaldo económico en un cierre de año marcado por tensiones financieras y presupuestos ajustados.

¿Cómo se ejecutará el financiamiento?

La partida será administrada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, que ya comenzó el proceso de transferencia a los diferentes distritos. El apoyo económico permitirá aliviar las cuentas municipales, especialmente en conceptos de alojamiento en hoteles marplatenses, transporte, alimentación y asistencia a la delegación.

Durante las últimas semanas, varios intendentes habían elevado sus reclamos por deudas relacionadas con los Juegos Bonaerenses, sumadas a demoras en otros mecanismos de financiamiento provincial como aportes previsionales del IPS e importes adeudados por IOMA.

La situación fue planteada de manera contundente en una reunión entre el Foro de Intendentes Radicales y el ministro de Economía provincial, Pablo López, donde se expusieron las dificultades que enfrentan los municipios para sostener actividades deportivas y comunitarias en un contexto económico complejo.

Reconocimiento al esfuerzo local

Con esta transferencia, Las Flores podrá equilibrar los gastos generados por su numerosa delegación, que volvió a destacarse en Mar del Plata tanto en disciplinas deportivas como culturales, consolidando una participación que año tras año refleja el compromiso del municipio, las instituciones y las familias.