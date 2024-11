La emocionante experiencia de Ana Puga al recuperar su billetera gracias a un joven alumno

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Esta mañana, en una emotiva charla en Urbana FM 92.7, Ana Puga compartió un episodio que le reafirmó su fe en la bondad de las personas, especialmente en los jóvenes. Ana contó que, al llegar apresurada a su trabajo, salió de su auto sin notar que había dejado caer su billetera. Minutos después, Fernanda, una auxiliar de la escuela, se acercó acompañada de Rodrigo, un joven que había encontrado la billetera debajo de su auto.



“Rodrigo no sabía de quién era, ni abrió la billetera, pero al verla debajo de mi auto, supuso que me pertenecía y la trajo. Lo que destaco es la buena madera de Rodrigo y todo lo que le han inculcado en su casa”, expresó Ana, visiblemente conmovida.

Ana también reflexionó sobre la percepción de los jóvenes en la sociedad: “Siempre decimos que los adolescentes esto o lo otro, pero te digo que tenemos muchos Rodrigos”. Recordó, además, otra experiencia similar en la Escuela N°1 con su celular, y orgullosa afirmó que la comunidad de la institución es como una gran familia.

“Somos una gran familia en la Escuela Media N°1, y estoy orgullosa de decirlo”, concluyó Ana, agradeciendo el gesto honesto de Rodrigo y el apoyo de sus compañeros.

ETERNAMENTE AGRADECIDA A VOS RODRIGO ELUAIZA: Hola a todos mis amigos virtuales, hoy los necesito a cada uno de Uds., para que se difunda lo que me sucedió.

Ayer, martes, como todos los días, llegue a la Escuela Media 1 a trabajar. Los que realmente me conocen saben que soy bastante despistada, tengo mi propio micro-mundo. Pero vayamos al hecho, se me cayó la billetera, con todo lo que implica si yo o cualquier persona perdemos la billetera. Cuántos trámites debemos hacer? para recuperar todo lo que guardamos en ella.

Pero después que ingresé a mi trabajo, siempre hay algún alumno, que llega tarde, ayer no fue la excepción.

RODRIGO, hijo de MIGUEL , y saben qué? Ellos encontraron mi billetera. Rodrigo se acercó a la biblioteca para entregármela, porque estaba caída debajo de mi auto, supuso que era mía.

Cómo termino la historia?

Super agradecida con el alumno, pero lo mejor fue cuando llamé a su papá por teléfono para felicitarlo, por el hijo que crio, como lo educo, porque no hay en ninguna escuela una materia donde se aprenda ser BUENA GENTE. Desde ya que Miguel (el papá) con la voz entre cortada, simplemente le enseño lo que puedo, lo crio sólo desde los 3 años….