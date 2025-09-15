Refuerzan la seguridad en escuelas con entrega de nuevos matafuegos y obras de infraestructura

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Esta mañana, pasadas las 10 horas, se realizó en la Escuela de Educación Técnica N° 1 de Las Flores la entrega de nuevos matafuegos a distintos establecimientos educativos del distrito, en el marco de un plan de renovación del equipamiento de seguridad.

La jornada fue encabezada por integrantes del Consejo Escolar, con el acompañamiento del intendente Alberto Gelené, y contó con la participación de autoridades educativas, directivos y representantes de las instituciones beneficiadas.

Se trata de una importante inversión en equipamiento que refuerza la seguridad de los edificios escolares, cuidando tanto a estudiantes como al personal docente y no docente.

La inspectora de educación, Marcela Ferrari, dialogó con Julio González y explicó: “Estamos reunidos para hacer una entrega a varios establecimientos. Se realiza el cambio de los matafuegos; si bien se van recargando año a año, tienen un vencimiento, y por esta razón se realizó una nueva compra”.

También agregó que “trabajamos en equipo con el Consejo Escolar y lo importante es que todos puedan estar seguros al momento de estudiar. Es una inversión muy importante”.

Por su parte, el intendente Alberto Gelené destacó la relevancia del acompañamiento al sistema educativo local:

“Para nosotros es muy importante acompañar a todo el sistema educativo. Esta compra es clave, pero además estamos valorizando una obra que no inauguramos pero que hicimos, que fue la impermeabilización total de las losas del edificio, que tenía problemas serios de filtraciones. Se hizo una obra con una inversión aproximada de 80 millones de pesos, y estamos muy contentos de haberla podido concretar durante este año”.

Este tipo de acciones articuladas entre el municipio y el Consejo Escolar reflejan el compromiso sostenido con la infraestructura, la seguridad y la calidad educativa en todos los niveles del sistema público local.