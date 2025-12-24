Las Flores
Se firmó un convenio educativo para el desarrollo y fabricación de semáforos en la Escuela Técnica
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La Asociación para el Crecimiento y Desarrollo de Las Flores y la Escuela de Educación Técnica N°1 de Las Flores firmaron un Acuerdo de Cooperación Educativa para llevar adelante un proyecto conjunto de desarrollo de un prototipo y fabricación de semáforos, una iniciativa que combina impacto educativo, productivo y comunitario.
El acuerdo establece un marco de trabajo colaborativo que permitirá a las y los estudiantes de la Escuela Técnica participar activamente en todas las etapas del proyecto, incluyendo diseño, investigación, programación, electrónica y construcción, aplicando sus conocimientos en un entorno real y con un claro sentido social.
Desde la Asociación destacaron que el proyecto surge a partir de una necesidad concreta de la comunidad vinculada a la seguridad vial, y que al mismo tiempo representa una oportunidad estratégica para fortalecer la educación técnica, la innovación local y la articulación entre instituciones.
Los semáforos de Av. San Martín y Harosteguy estarán en reparación desde este lunes 31
“Creemos firmemente en el valor de estos proyectos que conectan educación, producción y comunidad. Este acuerdo es un primer paso para construir soluciones locales con conocimiento local”, señaló Laura Risso, presidenta de la Asociación.
Durante el próximo año, el proyecto contempla instancias de capacitación técnica, investigación y desarrollo, la construcción de un prototipo funcional y la gestión de apoyos y financiamiento, con la conformación de una comisión de seguimiento integrada por ambas instituciones.
En este marco, la Asociación y la Escuela Técnica invitan a empresas, instituciones, organismos públicos y actores del sector productivo local y regional a sumarse a la iniciativa mediante aportes técnicos, materiales, financieros o acompañamiento institucional.
“El desarrollo local se construye de manera colectiva. Este proyecto es una invitación abierta a quienes quieran involucrarse y ser parte de una experiencia que une educación, tecnología y compromiso comunitario”, destacaron.
Dolores: otro vecino ganó casi $2.700 millones en el Quini 6 tras acertar los seis números
CPR Las Flores esclarece caso de abigeato: recuperan 12 animales y detienen a dos sospechosos
NO PARAMOS: Noticias Las Flores supera los 51.000 seguidores reales y sigue creciendo
Alegría y participación en el cierre de año del Centro de Promoción Comunitaria de Pardo
Se firmó un convenio educativo para el desarrollo y fabricación de semáforos en la Escuela Técnica
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras