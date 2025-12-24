Se firmó un convenio educativo para el desarrollo y fabricación de semáforos en la Escuela Técnica

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La Asociación para el Crecimiento y Desarrollo de Las Flores y la Escuela de Educación Técnica N°1 de Las Flores firmaron un Acuerdo de Cooperación Educativa para llevar adelante un proyecto conjunto de desarrollo de un prototipo y fabricación de semáforos, una iniciativa que combina impacto educativo, productivo y comunitario.

El acuerdo establece un marco de trabajo colaborativo que permitirá a las y los estudiantes de la Escuela Técnica participar activamente en todas las etapas del proyecto, incluyendo diseño, investigación, programación, electrónica y construcción, aplicando sus conocimientos en un entorno real y con un claro sentido social.

Desde la Asociación destacaron que el proyecto surge a partir de una necesidad concreta de la comunidad vinculada a la seguridad vial, y que al mismo tiempo representa una oportunidad estratégica para fortalecer la educación técnica, la innovación local y la articulación entre instituciones.

“Creemos firmemente en el valor de estos proyectos que conectan educación, producción y comunidad. Este acuerdo es un primer paso para construir soluciones locales con conocimiento local”, señaló Laura Risso, presidenta de la Asociación.

Durante el próximo año, el proyecto contempla instancias de capacitación técnica, investigación y desarrollo, la construcción de un prototipo funcional y la gestión de apoyos y financiamiento, con la conformación de una comisión de seguimiento integrada por ambas instituciones.

En este marco, la Asociación y la Escuela Técnica invitan a empresas, instituciones, organismos públicos y actores del sector productivo local y regional a sumarse a la iniciativa mediante aportes técnicos, materiales, financieros o acompañamiento institucional.

“El desarrollo local se construye de manera colectiva. Este proyecto es una invitación abierta a quienes quieran involucrarse y ser parte de una experiencia que une educación, tecnología y compromiso comunitario”, destacaron.