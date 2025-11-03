Las Flores
Estudiantes de la Escuela Técnica representarán a Las Flores en la competencia nacional de autos eléctricos con el “Petroca 81”
Invitan a la presentación del auto eléctrico mañana a las 15:30 hs en el inmueble educativo.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En la tarde de este lunes, durante el programa Mucho Más conducido por Laura Lopardo en Urbana FM 92.7, el profesor Cristian Llull y el alumno Lautaro Duarte de la Escuela de Educación Técnica N° 1 compartieron detalles sobre su próxima participación en la competencia nacional de autos eléctricos que se desarrollará en Concepción del Uruguay.
El equipo florense competirá con el “Petroca 81”, un vehículo totalmente diseñado y construido por los propios estudiantes de la institución, reflejando el talento, la dedicación y la creatividad de los jóvenes técnicos locales.
Durante la entrevista, Llull y Duarte contaron cómo fue el proceso de diseño, armado y puesta a punto del auto, destacando el aprendizaje y el trabajo en equipo que implica ser parte de este desafío tecnológico.
Refuerzan la seguridad en escuelas con entrega de nuevos matafuegos y obras de infraestructura
Con orgullo y entusiasmo, la Escuela Técnica vuelve a poner el nombre de Las Flores en lo más alto de la innovación y la educación técnica, representando a toda la comunidad en esta experiencia que combina energía, conocimiento y pasión por la ciencia aplicada
Cuáles son los municipios que sufrirán de mucho calor y pocas lluvias hasta enero
Editorial: Municipios en alerta, gestión en resistencia
El Gobierno lanzó la licitación para concesionar la rura 3, la 5 y la 205
Asueto municipal el viernes 7 por la conmemoración del Día del Trabajador Municipal
La Cooperativa realizó una reunión informativa con delegados en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras