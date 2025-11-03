Connect with us
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Estudiantes de la Escuela Técnica representarán a Las Flores en la competencia nacional de autos eléctricos con el "Petroca 81"

Las Flores

Estudiantes de la Escuela Técnica representarán a Las Flores en la competencia nacional de autos eléctricos con el “Petroca 81”

Invitan a la presentación del auto eléctrico mañana a las 15:30 hs en el inmueble educativo.

hace 3 horas

En la tarde de este lunes, durante el programa Mucho Más conducido por Laura Lopardo en Urbana FM 92.7, el profesor Cristian Llull y el alumno Lautaro Duarte de la Escuela de Educación Técnica N° 1 compartieron detalles sobre su próxima participación en la competencia nacional de autos eléctricos que se desarrollará en Concepción del Uruguay.

El equipo florense competirá con el “Petroca 81”, un vehículo totalmente diseñado y construido por los propios estudiantes de la institución, reflejando el talento, la dedicación y la creatividad de los jóvenes técnicos locales.

Durante la entrevista, Llull y Duarte contaron cómo fue el proceso de diseño, armado y puesta a punto del auto, destacando el aprendizaje y el trabajo en equipo que implica ser parte de este desafío tecnológico.

Con orgullo y entusiasmo, la Escuela Técnica vuelve a poner el nombre de Las Flores en lo más alto de la innovación y la educación técnica, representando a toda la comunidad en esta experiencia que combina energía, conocimiento y pasión por la ciencia aplicada

