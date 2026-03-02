Connect with us
En Las Flores el paro docente tuvo un acatamiento cercano al 95% y no comenzaron las clases en escuelas públicas

Las Flores

En Las Flores el paro docente tuvo un acatamiento cercano al 95% y no comenzaron las clases en escuelas públicas

En Las Flores, el paro docente convocado a nivel nacional tuvo un acatamiento cercano al 95%, lo que impidió el inicio de clases en las escuelas públicas. En contraste, los colegios privados comenzaron el ciclo lectivo con normalidad. Además, el paro de auxiliares previsto para el martes reprogramó el inicio en la mayoría de los establecimientos para el miércoles.
hace 1 hora

El inicio del ciclo lectivo 2026 estuvo atravesado por un fuerte conflicto sindical a nivel nacional y, en Las Flores, el acatamiento al paro docente fue cercano al 95%, según pudo relevarse en la ciudad.

La medida de fuerza fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) en reclamo de mejoras salariales y afecta, además de la provincia de Buenos Aires, a otras 14 jurisdicciones. Se trata de la primera vez en seis años que se posterga el inicio normal de clases en el distrito bonaerense.

En el ámbito local, las escuelas públicas no recibieron a sus estudiantes este lunes debido al alto nivel de adhesión, mientras que los establecimientos privados Dante Alighieri y San Miguel comenzaron el ciclo lectivo 2026 con normalidad.

Al paro docente se suma además una medida de fuerza anunciada por el sector de auxiliares para el martes 3 de marzo, lo que reprograma el inicio de clases en la mayoría de los jardines y escuelas primarias de la ciudad para el miércoles 4.

El conflicto salarial mantiene en vilo a millones de estudiantes en todo el país y abre un escenario de negociación que será clave para garantizar la continuidad del calendario escolar.

