Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

La FEB anunció un paro docente que afectará el inicio de clases en la Provincia

La Plata

La FEB anunció un paro docente que afectará el inicio de clases en la Provincia

La medida decidida es un paro de 24 horas en rechazo al 3% de aumento ofrecido para febrero por el Gobierno provincial.
Foto del avatar

Publicado

hace 1 hora

-

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

0
Compartir

El Congreso Extraordinario de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazó este mediodía la propuesta salarial entregada este jueves por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires por considerarla insuficiente y determinó un paro de 24 horas previsto para el inicio de clases previsto para el ciclo lectivo 2026.

“Luego de diferentes mecanismos de consulta a las bases, el Congreso manifestó hoy la disconformidad que existe entre los docentes ante una oferta que no logra recomponer nuestros salarios y que finalmente se plasmó en un rechazo unánime”, indicó la presidente de la FEB, Liliana Olivera.

Un paro docente en el horizontes

La titular de la Federación aseguró que “esta nueva propuesta de incremento de un 3% para el mes de febrero no alcanza a cubrir la pérdida salarial que venimos sufriendo” y agregó que “hoy un Maestro de Grado que recién se inicia, con esta propuesta, percibiría un incremento en su sueldo de bolsillo de $22.188”.

Te puede interesar:

El Frente de Unidad Docente Bonaerense realizará una jornada de protesta este miércoles

Los congresales señalaron también los constantes inconvenientes en el funcionamiento de IOMA en los distritos, así como también el reclamo hecho hace meses al gobierno nacional para la devolución del Fondo de Incentivo Docente.

Entendemos los inconvenientes económicos de la Provincia y siempre hemos impulsado los espacios de diálogo y negociación -expresó la FEB, que ya había declinado la oferta salarial de enero pasado-. Pero la realidad es que hoy los salarios docentes están muy deteriorados y se debe dar una recomposición real y urgente”.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.