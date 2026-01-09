ABSA confirmó la suba para la tarifa residencial de agua de 2026

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Los usuarios de Aguas Bonaerenses (ABSA) tendrán un ajuste en la tarifa del 40% a partir de febrero, que llevará la boleta promedio a $18.410, para luego tener ajustes bimestrales de acuerdo a la variación del índice de salarios y los precios mayoristas de algunas categorías fundamentales del servicio.

La empresa informó los fundamentos técnicos, económicos, financieros y jurídicos de la adecuación durante las dos audiencias públicas realizadas este viernes en La Plata. Allí, la operadora que brinda servicios de agua y cloacas a 2,6 millones de usuarios en 95 localidades del territorio bonaerense, argumentó la actualización del módulo de facturación o metro cúbico, de los actuales $196,76 a $275,46 para personas usuarias residenciales.

Este salto del 40% llegará a las boletas de un universo de 751.234 unidades, y se estima que la factura promedio pasará de $13.700 a $18.410 por mes. Sin embargo, a mayor valuación fiscal de la propiedad el usuario pagará más de agua, en busca que sea un servicio “más progresivo”. Por ello una vivienda que hoy abonaba $36.895 con la modificación pasará a $51.650.

En tanto, el módulo correspondiente a no residenciales (comercios, empresas o industrias) que incluye a 131.256 unidades, variará de los actuales $255,79 a $440,74. Es decir, un 72% de ajuste desde este inicio de año, más los aumentos bimestrales.

Según pudo averiguar Agencia DIB, en todos los casos, la entrada en vigencia de la modificación queda sujeta a la fecha de publicación del acto resolutorio de la audiencia, y se hará efectiva a partir del mes siguiente. Esto es, si se llega con los plazos en enero, la actualización se aplicará en la factura de febrero. Pero como febrero y marzo ya están facturados, los nuevos montos recién se verán reflejados, con retroactivo, a partir de la factura de abril.

Los incrementos bimestrales, que se basan en el Índice de Salarios y en el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) de la «Energía Eléctrica» y las «Sustancias y Productos Químicos», permitirán, según ABSA, sostener el valor vinculado a los efectos de los aumentos de los insumos críticos que capta la fórmula. Al mismo tiempo, se mantendrán los beneficios de la Tarifa de Interés Social (TIS) y de la Tarifa de Interés Social Institucional (TISI).

La justificación de ABSA

Las audiencias contaron con la presencia de diversas organizaciones de vecinos y del Subsecretario de Recursos Hídricos bonaerense, Néstor Álvarez, del presidente de ABSA, Hugo Obed, y del miembro del Directorio de la Autoridad del Agua (ADA), Máximo Lanzetta. Allí la compañía dio detalles de la inversión que hizo a lo largo de estos últimos años “que permitió revertir una situación económica-financiera crítica que comprometía seriamente la capacidad de sostener y mejorar el servicio de agua potable y saneamiento en el conjunto de localidades del área de concesión”.

En ese sentido, se enumeró la inversión realizada: $33.413 millones en plantas potabilizadoras de agua; $32.863 millones en nuevas redes de agua y cloacas; la inversión más grande ($64.851 millones) se destinó a plantas de tratamiento de efluentes cloacales; $19.518 millones en vehículos y equipamiento; y $27.257 millones en obras en curso.

De acuerdo a la justificación de ABSA, la estructura de costos de la empresa ha sufrido un aumento del 4144% desde fines de 2018 hasta septiembre del año pasado, período en el que el precio del m3 y del módulo solamente varió un 1499%.

A su vez, se indicó la solicitud de modificación tarifaria aún se ubica muy por debajo de los valores de otras operadoras con similares características. En el caso de AySA, el metro cúbico residencial es de $1021,26 (casi cuatro veces más que ABSA); mientras que en Aguas Cordobesas $745,20. Y respecto a no residenciales los valores son: $1458,94 y $872,62, respectivamente.