Las Flores

ABSA realiza una reparación de urgencia que afectará el suministro de agua en distintos sectores de la ciudad

A partir de las 9:30 realizará una reparación de urgencia en la salida del tanque principal, lo que provocará baja presión y posible falta de agua en algunos sectores de Las Flores.

hace 7 horas

La empresa ABSA informó que durante la mañana de hoy, miércoles, se llevará a cabo una reparación de urgencia en la salida del tanque principal, una intervención que no puede postergarse por cuestiones técnicas.

Los trabajos comenzarán a partir de las 9:30 horas y podrían generar baja presión o falta total de agua en diversos sectores de la ciudad de Las Flores, dependiendo del consumo y del avance de la reparación.

Desde la empresa solicitaron a la comunidad hacer un uso solidario y responsable del agua durante la jornada, priorizando el consumo esencial hasta tanto se restablezca el servicio con normalidad.

Se estima que una vez finalizadas las tareas, el sistema comenzará a recuperar presión de forma paulatina.

