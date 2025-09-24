Las Flores
ABSA realiza una reparación de urgencia que afectará el suministro de agua en distintos sectores de la ciudad
A partir de las 9:30 realizará una reparación de urgencia en la salida del tanque principal, lo que provocará baja presión y posible falta de agua en algunos sectores de Las Flores.
La empresa ABSA informó que durante la mañana de hoy, miércoles, se llevará a cabo una reparación de urgencia en la salida del tanque principal, una intervención que no puede postergarse por cuestiones técnicas.
Los trabajos comenzarán a partir de las 9:30 horas y podrían generar baja presión o falta total de agua en diversos sectores de la ciudad de Las Flores, dependiendo del consumo y del avance de la reparación.
Desde la empresa solicitaron a la comunidad hacer un uso solidario y responsable del agua durante la jornada, priorizando el consumo esencial hasta tanto se restablezca el servicio con normalidad.
ABSA sube la tarifa de agua un 8,5% desde agosto
Se estima que una vez finalizadas las tareas, el sistema comenzará a recuperar presión de forma paulatina.
Desde la Sociedad Rural de Las Flores celebran la eliminación de retenciones para el agro, pero piden que no sea solo por tiempo limitado
Alcaldes peronistas de la Quinta pidieron que Milei “recapacite” y gire fondos a PBA
El CEPT 37 de Rosas recibirá un minibús escolar: “Es una hermosa noticia para Las Flores y la educación”, resaltó Gelené
ABSA realiza una reparación de urgencia que afectará el suministro de agua en distintos sectores de la ciudad
El sábado 27 de septiembre se realizará la 4ª edición de la Posta Americana en el Natatorio Municipal
