La Plata
Oficializan un ajuste en las tarifas de agua de ABSA del 11%
Desde cuándo impactará en las facturas de agua de los bonaerenses. La próxima suba será con las facturas de abril.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La compañía de mayoría estatal Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), que brinda servicio en 94 localidades de 53 distritos de la provincia -la enorme mayoría del interior- aumentará las tarifas desde diciembre un 10,85%. Así lo estableció la resolución 1069 publicada este jueves en el Boletín Oficial.
En concreto, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos estableció que el valor del metro cúbico o módulo general valga $196,76 a partir del último mes del año. Se trata de un aumento del 10,85% respecto del precio actual ($177,50) que había entrado en vigencia en agosto, cuando el ajuste había sido de 8,5%.
La compañía actualiza la tarifa a través de la implementación de una fórmula cuatrimestral sobre el valor del metro cúbico que se basa en el Índice de Salarios (IS) y en el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), para los capítulos de “Energía Eléctrica” y “Sustancias y Productos Químicos”.
ABSA realiza una reparación de urgencia que afectará el suministro de agua en distintos sectores de la ciudad
Estos aumentos impactan en el servicio no medido, que tiene la mayoría de los usuarios. Aunque también lo hará en el servicio medido. Pero al nuevo valor del metro cúbico se tiene en cuenta junto a la valuación de los inmuebles, divididos en rangos diferentes. (DIB)
El Ejecutivo promulgó ordenanzas sobre tránsito, ambiente, producción y reconocimiento local
Gelené se reunió con el Ministro de Desarrollo de la Provincia para avanzar en la agenda de trabajo conjunta
Santi Peters lleva su magia a la televisión nacional en un programa solidario con Guido Kaczka
Este sábado sexta jornada de limpieza en la laguna del Difunto Manuel: una cita con el ambiente
“Llévalo, léelo y devolvelo”: los alumnos del Jardín 901 impulsan una biblioteca al paso para toda la comunidad
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras