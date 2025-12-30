Corte programado de energía eléctrica en la madrugada de este miércoles en distintos sectores de la ciudad

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores informa a sus asociados que el día miércoles 31 de diciembre de 2025, en el horario de 04:30 a 06:00 horas, se realizará un corte programado de energía eléctrica con el objetivo de llevar adelante tareas de mantenimiento preventivo en la red.

Zonas afectadas:

El área comprendida por las calles Pellegrini – Wilde – Ruta 30 – Islas Malvinas, con excepción de los siguientes sectores, que permanecerán con servicio:

Av. del Oeste – A. Guaresti – Moreno – Alvear

Av. Guaresti – Carramasa – Pte. Perón – Alvear

Av. Carramasa – Av. Independencia – Pellegrini – Pte. Perón

Av. Rivadavia – Las Heras – Avellaneda – Lucangioli

Las Heras – Santamarina – Pellegrini – San Jorge

Totalidad de las líneas rurales

Es importante aclarar que las zonas delimitadas son estimadas, por tal motivo sugerimos que los asociados que necesiten saber con exactitud si serán afectados por el corte, se acerquen personalmente al sector de redes en Av. Carmen y Pellegrini o se comuniquen al teléfono (2244) 442063.

Estas tareas son necesarias para garantizar la seguridad, confiabilidad y calidad del servicio eléctrico.

En caso de condiciones climáticas adversas, el trabajo será reprogramado.