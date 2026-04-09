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La Cooperativa Eléctrica de anunció corte de energía para este viernes de 8 a 10 hs por obras de mejora del servicio

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La Cooperativa Eléctrica de anunció corte de energía para este viernes de 8 a 10 hs por obras de mejora del servicio

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La Cooperativa de Electricidad de Las Flores comunica a sus asociados que este viernes 10 de abril, en el horario de 08:00 a 10:00hs., se realizará un corte de energía eléctrica en los siguientes sectores:

* Av. Del Oeste – Av. Abel Guaresti – Del Parque – L. N. Alem
* Av. Del Oeste, entre L. N. Alem y Cisneros
* Av. Abel Guaresti, entre Ruta 30 y Av. Del Oeste
* Del Parque, entre Av. Abel Guaresti y Alsina
* Las Lomitas, entre Av. Abel Guaresti y Alsina
* Alsina, entre Av. de los Manzanares y Del Parque

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El corte se llevará a cabo para realizar tareas de mantenimiento y ampliación de potencia, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio. Se recuerda que las zonas mencionadas son estimativas. Para conocer con precisión si su suministro se verá afectado, pueden acercarse al sector de Redes (Av. Carmen y Pellegrini) o comunicarse al (2244) 442063. En caso de lluvia, los trabajos serán reprogramados. Agradecemos su comprensión y pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.

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