Las Flores
Corte Programado: Este martes habrá interrupción del servicio eléctrico en sectores urbanos de Las Flores
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informó que el próximo martes 11 de noviembre de 2025, entre las 07:00 y las 08:00 horas, se llevará a cabo un corte programado de energía eléctrica en distintos sectores de la ciudad.
El operativo se realizará con el objetivo de ejecutar tareas de mantenimiento de emergencia por motivos de seguridad, necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.
Zonas afectadas (estimadas):
La Cooperativa anuncia interrupción eléctrica para realizar tareas de ampliación de potencia para este jueves
- Presidente Perón
- Pueblos Originarios
- Av. San Martín
- Dr. Domingo Harosteguy
Desde la entidad se aclaró que los sectores mencionados son estimativos y podrían variar según el avance de los trabajos.
Asimismo, los asociados que necesiten confirmar si su domicilio será alcanzado por el corte, pueden acercarse al sector de Redes, ubicado en Av. Carmen y Pellegrini, o comunicarse telefónicamente al (2244) 442063, donde recibirán información detallada.
En caso de condiciones climáticas adversas, las tareas serán suspendidas y reprogramadas.
La Cooperativa solicita las disculpas del caso por las molestias que este corte pueda ocasionar, remarcando que estas acciones forman parte del compromiso permanente de mantenimiento y mejora del servicio eléctrico en beneficio de toda la comunidad.
Un camión se hundió tras ceder el camino de tierra en Avellaneda y Ceretti
Vandalismo en la Escuela Normal: robaron la bomba de agua, rompieron los baños y suspendieron las clases de ambos turnos
Las Flores bajo alerta amarilla: se esperan tormentas fuertes durante la tarde del martes
Por las lluvias caídas, suspendieron la 8va Fiesta del Lechón de Campo prevista para el 16 de noviembre
ARBA prorrogó los vencimientos para pagar el Inmobiliario Rural hasta diciembre
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras