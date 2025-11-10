Corte Programado: Este martes habrá interrupción del servicio eléctrico en sectores urbanos de Las Flores

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informó que el próximo martes 11 de noviembre de 2025, entre las 07:00 y las 08:00 horas, se llevará a cabo un corte programado de energía eléctrica en distintos sectores de la ciudad.

El operativo se realizará con el objetivo de ejecutar tareas de mantenimiento de emergencia por motivos de seguridad, necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

Zonas afectadas (estimadas):

Presidente Perón

Pueblos Originarios

Av. San Martín

Dr. Domingo Harosteguy

Desde la entidad se aclaró que los sectores mencionados son estimativos y podrían variar según el avance de los trabajos.

Asimismo, los asociados que necesiten confirmar si su domicilio será alcanzado por el corte, pueden acercarse al sector de Redes, ubicado en Av. Carmen y Pellegrini, o comunicarse telefónicamente al (2244) 442063, donde recibirán información detallada.

En caso de condiciones climáticas adversas, las tareas serán suspendidas y reprogramadas.

La Cooperativa solicita las disculpas del caso por las molestias que este corte pueda ocasionar, remarcando que estas acciones forman parte del compromiso permanente de mantenimiento y mejora del servicio eléctrico en beneficio de toda la comunidad.