Las Flores
Mañana viernes 23, corte programado de energía
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La Cooperativa de Electricidad de Las Flores comunica a sus asociados que el día viernes 23 de enero de 2026, en el horario de 06:30 a 08:00 horas, se realizará un corte programado de tensión para llevar adelante tareas de mantenimiento en la subestación a nivel.
Zonas afectadas (estimadas):
• Avellaneda – Bdo. de Irigoyen – 25 de Mayo – Sarmiento
• Avellaneda – Bdo. de Irigoyen – Wilde – Las Heras
• Pueblos Originarios, entre Cruz Márquez y Wilde
Se aclara que las zonas mencionadas son estimativas.
Los usuarios que deseen confirmar con mayor precisión si serán alcanzados por el corte pueden acercarse al Sector de Redes, ubicado en Av. Carmen y Pellegrini, o comunicarse al teléfono (2244) 442063, donde serán debidamente informados.
En caso de condiciones climáticas adversas, las tareas serán suspendidas y reprogramadas.
Agradecemos la comprensión de los asociados y solicitamos sepan disculpar las molestias que pudieran ocasionarse.
Alerta amarilla por temperaturas extremas para Las Flores y la región durante el fin de semana y el lunes
Aporte económico a la Cooperadora de la Escuela Primaria Nº 2 para la instalación de aires acondicionados
Emergencia vial: alertan por el grave deterioro de las rutas nacionales en PBA
Mañana viernes 23, corte programado de energía
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras