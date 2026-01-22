Connect with us
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Mañana viernes 23, corte programado de energía

Las Flores

Mañana viernes 23, corte programado de energía

hace 4 horas

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores comunica a sus asociados que el día viernes 23 de enero de 2026, en el horario de 06:30 a 08:00 horas, se realizará un corte programado de tensión para llevar adelante tareas de mantenimiento en la subestación a nivel.

Zonas afectadas (estimadas):
•⁠ ⁠Avellaneda – Bdo. de Irigoyen – 25 de Mayo – Sarmiento
•⁠ ⁠Avellaneda – Bdo. de Irigoyen – Wilde – Las Heras
•⁠ ⁠Pueblos Originarios, entre Cruz Márquez y Wilde

Se aclara que las zonas mencionadas son estimativas.

Los usuarios que deseen confirmar con mayor precisión si serán alcanzados por el corte pueden acercarse al Sector de Redes, ubicado en Av. Carmen y Pellegrini, o comunicarse al teléfono (2244) 442063, donde serán debidamente informados.

En caso de condiciones climáticas adversas, las tareas serán suspendidas y reprogramadas.

Agradecemos la comprensión de los asociados y solicitamos sepan disculpar las molestias que pudieran ocasionarse.

