Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Corte programado de energia para el jueves 12

Las Flores

Corte programado de energia para el jueves 12

hace 2 horas

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores comunica a sus abonados que el día jueves 12 de febrero de 2026, en el horario de 06:30 a 09:30 hs, se realizará un corte programado de tensión para llevar a cabo tareas de mantenimiento y poda en la cercanía de las lineas de Media Tensión.

Zonas afectadas (estimadas): •⁠ ⁠Av. Cruz marqués – Harosteguy – Santamarina – Las Heras.

Se aclara que las zonas delimitadas son estimativas. Por tal motivo, sugerimos que los usuarios que necesiten saber con exactitud si serán afectados por el corte, se acerquen personalmente al Sector de Redes, ubicado en Av. Carmen y Pellegrini, o se comuniquen al teléfono (2244) 442063, donde serán informados.

Dichas tareas se suspenderán en caso de lluvia.

